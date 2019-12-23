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Развлекательный телеканал Paramount Comedy празднует свое двухлетие

от Telekritika
От Telekritika 657
Главная Новости Развлекательный телеканал Paramount Comedy празднует свое двухлетие

Канал, транслируя комедии на украинском языке, показывает хорошые рейтинги телесмотрения.

В декабре 2019-го развлекательный телеканал Paramount Comedy, который транслирует популярные зарубежные сериалы на украинском языке, отмечает 2 года с начала вещания в украинском телевизионном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба.

Так, начиная с декабря 2017 года телеканал круглосуточно предлагает зрителям комедийные сериалы и фильмы. На конец 2019-го года, доля смотрения канала Paramount Comedy составила 0,33 по аудитории 18-54 в городах 50+, по сравнению с долей 0,16 в 2018 году. Также телеканал получил престижную индустриальную награду BIG DATA AWARDS «Serious Challenger 2018» в группе украинских каналов, демонстрирующих сериалы.

Среди самых рейтинговых продуктов канала такие известные сериалы, как «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный парк», «Корпорация», «Последний настоящий мужчина», «Голдберги», «Мамаша», «В Филадельфии всегда солнечно» и другие. 

Сейчас аудитория сайта канала в социальных сетях Facebook и Instagram насчитывает более 43 000 подписчиков.

«В следующем году мы планируем порадовать наших зрителей новыми сериалами и премьерным сезонами наших хитовых продуктов. Дальше будет еще ярче!», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала Paramount Comedy Украина.

Напомним, ранее «Телекритика» брала интервью у Оксаны Петришин, генерального директора канала Paramount Comedy Украина.

Фото: Unsplash

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