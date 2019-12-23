Развлекательный телеканал Paramount Comedy празднует свое двухлетие

В декабре 2019-го развлекательный телеканал Paramount Comedy, который транслирует популярные зарубежные сериалы на украинском языке, отмечает 2 года с начала вещания в украинском телевизионном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба.

Так, начиная с декабря 2017 года телеканал круглосуточно предлагает зрителям комедийные сериалы и фильмы. На конец 2019-го года, доля смотрения канала Paramount Comedy составила 0,33 по аудитории 18-54 в городах 50+, по сравнению с долей 0,16 в 2018 году. Также телеканал получил престижную индустриальную награду BIG DATA AWARDS «Serious Challenger 2018» в группе украинских каналов, демонстрирующих сериалы.

Среди самых рейтинговых продуктов канала такие известные сериалы, как «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный парк», «Корпорация», «Последний настоящий мужчина», «Голдберги», «Мамаша», «В Филадельфии всегда солнечно» и другие.

Сейчас аудитория сайта канала в социальных сетях Facebook и Instagram насчитывает более 43 000 подписчиков.

«В следующем году мы планируем порадовать наших зрителей новыми сериалами и премьерным сезонами наших хитовых продуктов. Дальше будет еще ярче!», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала Paramount Comedy Украина.

Напомним, ранее «Телекритика» брала интервью у Оксаны Петришин, генерального директора канала Paramount Comedy Украина.

Фото: Unsplash

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