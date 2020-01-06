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«Радіо Свобода» приостановила выпуск двух программ
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«Радіо Свобода» приостановила выпуск двух программ

от Telekritika
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Проект переформатирует видеопрограммы

Редакция проекта «Радіо Свобода» сообщила, что с января 2020 года приостанавливает выпуск двух информационно-аналитических программ «Ваша Свобода» и «Ньюзрум».

«Мы будем и в дальнейшем освещать важные события вживую, готовить спецэфиры и сюжеты. Наш новый итоговый информационный эфир, который готовится, будет объяснять события в современном формате», – сообщают в редакции.

Программа «Ваша Свобода» выходила на телеканале «Еспресо» с июля 2014 года, а также на волнах «Украинского радио».

Проект «Ньюзрум», созданный в феврале 2019 года, прежде всего рассчитан на молодежную аудиторию в YouTube. Программа будет восстановлено весной 2020 после переформатирования, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, в начале 2020-го стало известно, что телеканал «Еспресо» отказался от ряда программ.

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Фото: «Радіо Свобода»

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