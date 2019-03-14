📻 «Радио НВ» в новом сезоне будет привлекать женскую аудиторию

Шеф-редактор разговорной общенациональной радиостанции «Радио НВ» Валерий Калныш рассказал о новом сезоне. В эфире вещателя появятся женские программы, передачи об аграрном бизнесе, стартапах, литературе и истории. Об этом шеф-редактор «Радио НВ» сообщил в эфире радиостанции 12 марта, приуроченному к годовщине запуска вещателя.

Валерий Калныш обещает ряд программ, рассчитанных на женскую аудиторию: «Сегодня в эфире с Гончарук и Олифиренко (ведущие «Радио НВ». – Ред.) спросили: “Почему у вас нет парного ведения женского?» Так я задумался, действительно, почему у нас нет парного ведения женского? Это не обязательно (должна быть) программа, мы начали идею разминать сразу же вот после эфира. Это не обязательно две какие-то глупые блондинки. Большой пласт – это программы для женской аудитории».

Планируются также спортивные программы. Вещатель хочет расширить линейку экономических программ, которая станет дополнением к программе «Экономический прорыв» экс-министра экономики Павла Шереметы. Качеством последней Валерий Калныш удоволетворен:

«С общественно-политическим у нас вроде как бы все хорошо, но скорее всего мы попробуем увеличить содержание экономических программ у нас в эфире. Пока у нас гуру всего этого действа это Павел Шеремета, который творит… Я честно скажу: более насыщенной авторской программы нет ни у кого. И тут Света Либизун – наш главный гостевой редактор, она находится всегда по понедельникам в легкой прострации. Почему? Стандартный формат – это, когда сидим и один на один разговариваем, или может быть два гостя. У Шеремета это совсем по-другому: у него может сидеть два гостя в эфире и еще три телефонных включения и записанные комментарии и как было еще один раз – у нас играла песня. Все сложилось – такой джек-пот. Вот его ломтями можно резать – вот такой эфир. И мы думаем, что нам нужно сделать еще одну экономическую программу».

Тема истории, тема визионерства, тема науки – она вот прям святая для нас вся

Среди новых экономических передач может быть программа об аграрном бизнесе. «Мы присматриваемся к аграрной программе про сельское хозяйство. И я понимаю, что кто-то из аудитории может сказать «село и люди». Но нет, оказывается, «аграрка» сейчас это высокотехнологическая история, там «поле не паханое». Это и новые методы, и новые технологии, и вообще мы говорим про земельную реформу. Мы ж там, в том числе, по параметрам – аграрное государство. Мы еще в это направление пойдем, в эту нишу, нам есть куда копать. (…) В том числе это модное направление, которое у нас еще ошибочно воспринимается, как «соха», «лошадка, тянущая». Нет, это все поменялось. Все совсем поменялось», – аргументирует Валерий Калныш.

Также в планах радиостанции – программа о стартапах и расширение культурологических программ. «Было у меня еще предложение сделать программу про стартапы, что тоже в общем-то интересно. Я уже не говорю про наши культурные программы. Может быть, у нас появится еще одна историческая программа. Я не буду называть этого человека, который вышел с этой инициативой. Он очень известен. Мы по большому счету здесь то все гуманитарии, и тема литературы – но это моя уже фишка больше. Тема истории, тема визионерства, тема науки – она вот прям святая для нас вся», – подытожил шеф-редактор «Радио НВ».

Валерий Калныш в эфире «Радио НВ»

Сегодняшняя программа передач на «Радио НВ» выглядит так.

Медиагруппа НВ объединяет еженедельный общественно-политический журнал «Новое время», информационный портал и общенациональную FM-радиостанцию. Владельцем активов значится генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, у которого чешское гражданство.

Напомним, 8 ноября 2018 года Нацсовет оштрафовал «Радио НВ» на 349 449,49 гривен (5% лицензионного сбора) за нарушение квоты на украиноязычную музыку и музыку на языках ЕС.

Фото: НВ