Радио «Максимум» подает в суд на Volkswagen

Радиостанция «Максимум» будет подавать в суд на немецкую автомобильную компанию Volkswagen с требованием возмещения всех убытков, которые были нанесены радиостанции за 2018–2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции.

В релизе сказано, что в мае 2019-го было выявлено, что во всех автомобилях последних поколений концерна Volkswagen (Audi, Porsche, Volkswagen и еще около десяти марок), где есть функция отображения логотипа в мультимедийных системах, радио «Максимум» идентифицируется как «Радио24».

Это, по сообщению радиостанции, влияет на ее рейтинг, так как в Украине, как и в большинстве европейских стран, рейтинги радиостанций измеряются методом Day After Recall (DAR), то есть через личные интервью слушателей, которые отвечают на вопросы «Какую радиостанцию ​​вы слушали вчера?».

«А это значит, что ошибка в отображении логотипа и названия радио «Максимум» непосредственно и негативно влияла и до сих пор влияет на рейтинги радиостанции, и как следствие – на доходы компании», – сообщает пресс-служба.

Руководство компании решило подавать в суд на Volkswagen и в иске требует «возместить все причиненные такой неправильной идентификацией названия убытки».

Радиостанция также сообщает, что в июне 2019 года компания отправляла письмо Volkswagen AG с просьбой исправить ошибку, но ответа не получила.

«Мы предоставили более чем достаточно времени для исправления ошибки, однако, похоже, что автопроизводитель решил проигнорировать наши обращения. Придется через суд заставить “прислушаться” к требованиям», – прокомментировал генеральный директор медийного холдинга Роман Андрейко.

Фото: ТСН