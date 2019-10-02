Радио «Максимум» подает в суд на Volkswagen

Радиостанция «Максимум» будет подавать в суд на немецкую автомобильную компанию Volkswagen с требованием возмещения всех убытков, которые были нанесены радиостанции за 2018–2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции.
В релизе сказано, что в мае 2019-го было выявлено, что во всех автомобилях последних поколений концерна Volkswagen (Audi, Porsche, Volkswagen и еще около десяти марок), где есть функция отображения логотипа в мультимедийных системах, радио «Максимум» идентифицируется как «Радио24».
Это, по сообщению радиостанции, влияет на ее рейтинг, так как в Украине, как и в большинстве европейских стран, рейтинги радиостанций измеряются методом Day After Recall (DAR), то есть через личные интервью слушателей, которые отвечают на вопросы «Какую радиостанцию вы слушали вчера?».
«А это значит, что ошибка в отображении логотипа и названия радио «Максимум» непосредственно и негативно влияла и до сих пор влияет на рейтинги радиостанции, и как следствие – на доходы компании», – сообщает пресс-служба.
Руководство компании решило подавать в суд на Volkswagen и в иске требует «возместить все причиненные такой неправильной идентификацией названия убытки».
Радиостанция также сообщает, что в июне 2019 года компания отправляла письмо Volkswagen AG с просьбой исправить ошибку, но ответа не получила.
«Мы предоставили более чем достаточно времени для исправления ошибки, однако, похоже, что автопроизводитель решил проигнорировать наши обращения. Придется через суд заставить “прислушаться” к требованиям», – прокомментировал генеральный директор медийного холдинга Роман Андрейко.
Фото: ТСН