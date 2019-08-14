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Радио «Люкс ФМ» начинает международное вещание

от Telekritika
От Telekritika 437
Главная Новости Радио «Люкс ФМ» начинает международное вещание

Радио «Люкс ФМ» – первая украинская радиостанция, которая вышла на международный рынок. Она начала вещать в Казахстане.

«ТРК Люкс» – первый медиахолдинг в Украине, который продал франшизу радиостанции за границу. Со вчерашнего дня украинское радио вещает в Казахстане, при этом покрывает более 46% территории страны, как передает 24tv.ua.

Партнеры из Казахстана рассказали, что долго и придирчиво выбирали, с кем работать среди российских и украинских радиостанций. И в итоге остановились именно на «Люкс ФМ».

«Мы выбрали «Люкс ФМ», потому что нам понравился музыкальный формат, станция является лидером на рынке Украины. Также для нас важен профессиональный подход и помощь команды «Люкс ФМ» в организации вещания в нашей стране. Уверены, что данный формат будет востребован на территории Казахстана. Запуск новой радиостанции придаст новый импульс развитию нашего медиарынка, и надеемся, что радиослушатели по достоинству оценят интересный контент и формат новой радиостанции», – прокомментировал Тимур Сатибалдин, генеральный директор «Тандем Медиа Group», которая приобрела франшизу.

Генеральный директор радио «Люкс ФМ» Роман Андрейко рассказал, что выходу на международный рынок помог креатив: «Мы запустили свой проект в середине 90-х и начинали реально с нуля: создание названия, логотипа, а впоследствии развитие бренда и радиосети. Мы пошли более сложным путем, чем наши конкуренты, но нам удалось сделать его одним из самых успешных на рынке! А сейчас мы гордимся тем, что можем экспортировать свой успешный бренд! В планах – создание по-настоящему международного бренда, и мы над этим работаем. Казахстан – это первая ласточка!»

Продюсер «Люкс ФМ» Евгений Фешак поделился, какой будет радиостанция в Казахстане: «Мы очень гордимся тем, что первыми среди украинских радиостанций вышли на международный уровень. Люкс ФМ не просто заметили среди конкурентов, его выбрали! Для нас это много значит потому, что наша радиостанция – это классное настроение, и это мы доказываем прежде всего своим уникальным контентом. То, что мы вышли на международный уровень, означает, что классное настроение сейчас востребовано! В Казахстане будем продолжать пропагандировать его своим брендом. Планируем сделать там грандиозную акцию LuxFmPartyTour с топовыми звездами, провести много наших замечательных акций, которые уже успешно организовывали в Украине. Мы поделимся опытом запуска самого креативного продукта среди радиостанций».

Фото: lux.fm

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