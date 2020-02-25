Радио «Крым.Реалии» запускает марафон «Россия в Крыму. 6 лет сопротивления»

26 февраля радио «Крым.Реалии» с 8:00 до 14:00 проведет марафон «Россия в Крыму. 6 лет сопротивления». Об этом сообщается на сайте «Крым.Реалии».

«Какие настроения царили в Крыму накануне появления в Крыму российских военных без опознавательных знаков? Что происходило в Симферополе непосредственно 26 февраля? Как крымчане восприняли появление «зеленых человечков»? Как расположенная на материке прокуратура Крыма расследует события, связанные с оккупацией полуострова? Кто и зачем сегодня ездит в Крым? Что из себя представляют «международные связи» аннексированного Крыма? Эти и другие вопросы ведущие марафона обсудят с украинскими политиками и чиновниками, журналистами и политологами, правозащитниками и активистами», – анонсирует марафон «Радио Свобода».

Также в рамках марафона будет вестись прямое включение с форума Age of Crimea с участием Президента Украины Владимира Зеленского, которое также состоится в Киеве 26 февраля.

На полуострове марафон можно слушать на средних волнах на частоте 648 АМ, на Севере Крыма – на 105.9 FM, а трансляция эфира доступна на сайте «Крым.Реалии». Видеотрансляцию можно смотреть на страницах «Крым.Реалии» в Facebook и YouTube.

Фото: «Крым.Реалии»

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