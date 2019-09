Пуэрториканское издание подловило Трампа на лжи

Причиной того, что главное издание Пуэрто-Рико ополчилось против президента США, стали его неоднократные заявления, о том, что Штаты предоставили $92 млрд островному государству для восстановления после урагана 2017 года. Об этом сообщает HuffPost.

Ведущая газета Пуэрто-Рико El Nuevo Día, которая обычно выходит на испанском, получила английскую версию с заглавием «Ваши цифры – фейк» на первой странице и детально проанализировала «подсчеты» президента США.

«Хотя некоторые политики в Пуэрто-Рико действительно неэффективно распоряжались средствами и подводили своих избирателей, заявления г-на Трампа о сумме, фактически выделенной острову, неверны», – говорится в сообщении издания.

На самом деле федеральные данные показывают, что Конгресс выделил $49,7 млрд в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Пуэрто-Рико после ураганов Ирма и Мария, которые прошли в 2017 году. Причем из этой суммы было получено менее $14 млрд.

Дональд Трамп указал неправильную сумму помощи в своем твите за 27 августа. «Вот это да! Еще одна большая буря направляется в Пуэрто-Рико. Это когда-нибудь закончится?» – написал он, заявив, что Конгресс одобрил $92 млрд для острова в прошлом году, что стало рекордом.

Wow! Yet another big storm heading to Puerto Rico. Will it ever end? Congress approved 92 Billion Dollars for Puerto Rico last year, an all time record of its kind for “anywhere.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019