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Пуэрториканское издание подловило Трампа на лжи

от Telekritika
От Telekritika 896
Главная Новости Пуэрториканское издание подловило Трампа на лжи

Ведущая газета Пуэрто-Рико вышла с материалами о «фальшивых цифрах» Трампа на первых страницах.

Причиной того, что главное издание Пуэрто-Рико ополчилось против президента США, стали его неоднократные заявления, о том, что Штаты предоставили $92 млрд островному государству для восстановления после урагана 2017 года. Об этом сообщает HuffPost.

Ведущая газета Пуэрто-Рико El Nuevo Día, которая обычно выходит на испанском, получила английскую версию с заглавием «Ваши цифры – фейк» на первой странице и детально проанализировала «подсчеты» президента США.

«Хотя некоторые политики в Пуэрто-Рико действительно неэффективно распоряжались средствами и подводили своих избирателей, заявления г-на Трампа о сумме, фактически выделенной острову, неверны», – говорится в сообщении издания.

На самом деле федеральные данные показывают, что Конгресс выделил $49,7 млрд в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Пуэрто-Рико после ураганов Ирма и Мария, которые прошли в 2017 году. Причем из этой суммы было получено менее $14 млрд. 

Дональд Трамп указал неправильную сумму помощи в своем твите за 27 августа. «Вот это да! Еще одна большая буря направляется в Пуэрто-Рико. Это когда-нибудь закончится?» – написал он, заявив, что Конгресс одобрил $92 млрд для острова в прошлом году, что стало рекордом. 

Также президент делал подобное заявление в июле, за несколько дней до того, как губернатор Рикардо Росселло объявил о своей отставке на фоне протестов, связанных с утечкой его сообщений советникам и обвинениями в федеральной коррупции двух бывших высших должностных лиц его администрации.

В паре твитов Трамп уже заявлял, что «Конгресс по глупости выдал $92 млрд на восстановление после урагана, большая часть была растрачена впустую».

В прошлую среду, когда Пуэрто-Рико готовился к урагану «Дориан», который шел по пути во Флориду, Трамп назвал остров «одним из самых коррумпированных мест на земле», а его политиков «некомпетентными».

Фото: Pixabay

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