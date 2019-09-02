Пуэрториканское издание подловило Трампа на лжи

Причиной того, что главное издание Пуэрто-Рико ополчилось против президента США, стали его неоднократные заявления, о том, что Штаты предоставили $92 млрд островному государству для восстановления после урагана 2017 года. Об этом сообщает HuffPost.

Ведущая газета Пуэрто-Рико El Nuevo Día, которая обычно выходит на испанском, получила английскую версию с заглавием «Ваши цифры – фейк» на первой странице и детально проанализировала «подсчеты» президента США.

Nuestra portada de hoy. 📰 Busca nuestra réplica digital del periódico impreso en https://t.co/bcbzFQBplk pic.twitter.com/zm8O6OEzTd — El Nuevo Día (@ElNuevoDia) August 30, 2019

«Хотя некоторые политики в Пуэрто-Рико действительно неэффективно распоряжались средствами и подводили своих избирателей, заявления г-на Трампа о сумме, фактически выделенной острову, неверны», – говорится в сообщении издания.

На самом деле федеральные данные показывают, что Конгресс выделил $49,7 млрд в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Пуэрто-Рико после ураганов Ирма и Мария, которые прошли в 2017 году. Причем из этой суммы было получено менее $14 млрд.

Дональд Трамп указал неправильную сумму помощи в своем твите за 27 августа. «Вот это да! Еще одна большая буря направляется в Пуэрто-Рико. Это когда-нибудь закончится?» – написал он, заявив, что Конгресс одобрил $92 млрд для острова в прошлом году, что стало рекордом.

Wow! Yet another big storm heading to Puerto Rico. Will it ever end? Congress approved 92 Billion Dollars for Puerto Rico last year, an all time record of its kind for “anywhere.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019

Также президент делал подобное заявление в июле, за несколько дней до того, как губернатор Рикардо Росселло объявил о своей отставке на фоне протестов, связанных с утечкой его сообщений советникам и обвинениями в федеральной коррупции двух бывших высших должностных лиц его администрации.

В паре твитов Трамп уже заявлял, что «Конгресс по глупости выдал $92 млрд на восстановление после урагана, большая часть была растрачена впустую».

В прошлую среду, когда Пуэрто-Рико готовился к урагану «Дориан», который шел по пути во Флориду, Трамп назвал остров «одним из самых коррумпированных мест на земле», а его политиков «некомпетентными».

Фото: Pixabay