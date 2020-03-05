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Программа «Гучна справа» на канале «Украина» меняет время выхода

от Telekritika
От Telekritika 284
Главная Новости Программа «Гучна справа» на канале «Украина» меняет время выхода

Передача будет выходить по пятницам в прайм-тайме.

С 6 марта проект «Гучна справа» с Тимуром Аслановым меняет время выхода и увеличивает хронометраж в эфире канала «Украина». Отныне каждый выпуск публицистической программы журналистских расследований будет длиться 50 минут и выходить по пятницам в 20:10, сообщает пресс-служба.

В обновленных выпусках программы журналисты будут раскрывать еще больше деталей громких преступлений современности, показывать эксклюзивные видео и реконструкции уголовных дел.

Публицистическая программа журналистских расследований «Гучна справа» второй год подряд выходит на канале «Украина». В проекте ведущий Тимур Асланов и журналисты указывают на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушают мифы, образовавшихся вокруг них, находят новые факты и свидетельства, выстраивают экспертные версии.

Напомним: ранее стало известно, что «Медиа Группа Украина» заключила соглашения с литовским заказчиком Lietuvos ryto TV.

Фото: канал «Украина»

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