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Продолжается аккредитация СМИ на песенный конкурс «Евровидение-2020»

от Telekritika
От Telekritika 1480
Главная Новости Продолжается аккредитация СМИ на песенный конкурс «Евровидение-2020»

Дедлайн подачи заявок 28 февраля.

Продолжается аккредитация на песенный конкурс «Евровидение-2020», который состоится в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года. Дедлайн подачи заявки — 28 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба «Суспільного».

Подать заявку на аккредитацию на «Евровидение-2020» можно онлайн, перейдя на сайт ebu.accredion.com. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить анкету с четким соблюдением представленных в ней инструкций (в частности к фото заявителя).

Подать заявку на аккредитацию от Украины могут представители медиа, которые работают в СМИ, юридически зарегистрированы на территории Украины и/или имеют паспорт гражданина Украины.

Напомним: ранее стало известно, что объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Нацотбора на «Евровидение-2020»

Фото: eurovision.tv

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