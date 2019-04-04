⚡«Прямой ФМ», Radio JAZZ и «общественники»: Нацсовет раздал 4 ФМ-частоты в Киеве

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 апреля определил победителей радиоконкурса на 4 свободные частоты в ФМ-диапазоне Киева, решение по запуску которого было принято регулятором 6 декабря 2018-го. Победу получили: созданное под конкурс Radio JAZZ менеджеров холдинга «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука, пропрезидентское информационное радио «Прямой ФМ» экс-регионала Владимира Макеенко, а также две радиостанции общественного вещания – «Промінь» и «Культура».

Три последние радиостанции были единственными претендентами на свои частоты. Общественные радиостанции стали победителями благодаря единогласному решению. «Прямой ФМ» собрал 5 голосов – против радиостанции голосовали представители парламентской части Нацсовета Ольга Герасимьюк и Олег Черныш. Radio Jazz обошло двух конкурентов – Jazz & Blues джазменов Алексея Когана и Владимира Каминского, а также «Стильный джаз» холдинга «Вести Украина», который связывают с экс-министром доходов и сборов времен Виктора Януковича Александром Клименко. За Radio Jazz проголосовали шесть членов Нацсовета (воздержалась Ольга Герасимьюк), за Jazz & Blues – четверо (воздержалась президентская часть – Сергей Костинский, Валентин Коваль и Ульяна Фещук), «Стильный джаз» не набрал ни одного голоса.

Radio JAZZ досталась частота 104,6 МГц (2 кВт), на которой до 3 марта 2017 года вещало «Радио Вести» (лицензией владело ООО «ТРК “Дивосвіт”») из холдинга «Вести Украина». Официально Radio JAZZ (ООО «Ч К») поровну принадлежит генеральному директору радиохолдинга «ТАВР Медиа» Игорю Чернышову и гендиректору «Радио Рокс» Сергею Кузину; директором компании выступает радиоведущая «Радио Рокс» и генпродюсер «Мелодии ФМ» Наталья (Соня) Сотник. Представители Radio JAZZ и Jazz & Blues соревновались содержательными презентациями, кроме джазовой музыки обещали тематические разговорные программы. Также представители радиостанций заверили, что готовы выполнять 35% квоту на украинскую музыку – будут просить украинских артистов записать композиции в джазовом стиле. Соня Сотник сообщила о планиах запустить вещание в течение месяца.

Представительница радиостанции «Стильный джаз» (ООО «Телерадиокомпания “Стильное радио”») не смогла представить концепцию радиостанции, сославшись на отсутствие музыкального продюсера вещателя, который не смог прийти на конкурс по уважительным причинам. Также на конкурсе присутствовал представитель ООО «ТРК “Дивосвіт”», сообщивший, что компания все еще оспаривает в судах вопрос аннулирования лицензии «Радио Вести». Вещатель намерен судится с победителем, но при этом представитель указал на возможность наличия двух вещателей на одной частоте.

Глава Нацсовета Юрий Артеменко похвалил «Общественное» за удачный перезапуск радиостанций холдинга – более содержательный, по его мнению, чем перезапуск общественных телеканалов

Информационному радио «Прямой ФМ» досталась киевская частота 88,4 МГц (мощность 1кВт). Представители вещателя представили новую концепцию радиостанции, в которой заявлено, что радиостанция уходит от ранее анонсированного репортерского радио в информационно-разговорный формат. Ольга Герасимьюк и Олег Черныш в своих доводах указали на нарушения в стандартах журналистики, этичных норм и подачи информации телеканалом «Прямой», сателлитом которого является «Прямой ФМ».

Ольга Герасимьюк также усомнилась в готовности запуска полноценного радиовещания, отметив, что вещание региональных цифровых телеканалов «Одесса 1» и «Харьков 1», которые также запускал "Прямой", в отведенный законодательством год холдинг так и не запустил. Олег Черныш выразил мнение, что объявление конкурса информационного радио было сделано под «Прямой ФМ» и сам этот факт несет признаки коррупции со стороны президентской четверки. Последние отвергли все обвинения. В ответ Герасимьюк директор по развитию сети вещания «Прямого» Александр Гальвас сообщил, что ему неизвестны причины заминки с запуском региональных вещателей в Одессе и Харькове, указав на то, что телеканалы записаны на другие юрлица.

Радио «Промінь» досталась частота 97,2 МГц (1 кВт). Представители радиостанции сетовали на ограниченную 23 городами ФМ-сеть, в которой из областных центров есть только Луцк (в ближайшее время радиостанция запустит вещание в Днепре и Кривом Роге). Радиостанции «Культура» досталась частота 97,6 МГц (500 Вт). Сегодня в ФМ-сети вещателя только три областных центра – Луцк, Ивано-Франковск и Харьков. Радиостанцию представляла Ирина Славинская – генпродюсер культурного направления общественного вещателя. Она рассказала о запуске ряда программ культурологической тематики

Глава Нацсовета Юрий Артеменко похвалил «Общественное» за удачный перезапуск радиостанций холдинга – из эфир более содержательный, по его мнению, чем эфир общественных телеканалов. Олег Черныш сообщил о желании объявить на следующем заседании новый конкурс частот, на который могут податься «Промінь» и «Культура», выразив надежду, что он состоится и «Общественное» не будет подыгрывать коммерческим вещателям, как, например, «Країна ФМ», и все же подастся на конкурс.

Детальнее о конкурсе читайте завтра на «Телекритике».