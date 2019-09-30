Принц Саудовской Аравии отрицает свою причастность к убийству Джамаля Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отрицает, что заказал убийство журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщили News sky со ссылкой на интервью для CBS.

Принц в интервью заявил, что убийство Джамаля Хашогги было «отвратительным преступлением» и «ошибкой» со стороны саудовских агентов. При этом принц сказал, что берет на себя полную ответственность «как лидер в Саудовской Аравии, тем более, что это было совершено людьми, работающими на правительство Саудовской Аравии».