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Принц Саудовской Аравии отрицает свою причастность к убийству Джамаля Хашогги

от Telekritika
От Telekritika 581
Главная Новости Принц Саудовской Аравии отрицает свою причастность к убийству Джамаля Хашогги

Принц заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было «отвратительным преступлением» и «ошибкой» со стороны саудовских агентов.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отрицает, что заказал убийство журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщили News sky со ссылкой на интервью для CBS.

Принц в интервью заявил, что убийство Джамаля Хашогги было «отвратительным преступлением» и «ошибкой» со стороны саудовских агентов. При этом принц сказал, что берет на себя полную ответственность «как лидер в Саудовской Аравии, тем более, что это было совершено людьми, работающими на правительство Саудовской Аравии».

На вопрос, приказал ли он убить Хашогги, который критиковал его в колонках «Washington post», принц Мухаммед ответил: «Абсолютно нет».

Напомним, 2 октября 2018 года журналист Джамаль Хашогги вошел в двери консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и исчез. Почти сразу его исчезновение стало поводом для политических манипуляций. Как выяснилось позже, журналист был убит на территории госучреждения.

Фото: Indian Express

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