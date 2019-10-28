Приходько отсудила больше четверти миллиона у Порошенко из-за упоминания в его рекламе

Киевский апелляционный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, признал незаконным использование образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике экс-президента Петра Порошенко и присудил артистке почти 270 тыс. грн компенсации. Об этом говорится в материалах суда.

Суд установил, что Анастасия Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения, и пришел к выводу, что ролик является нарушением авторских прав певицы. «Суд признал возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940 грн», — сказано в материалах суда. Решение вступило в законную силу 8 октября.

В феврале 2018 года певица Анастасия Приходько сообщила, что не давала согласия на участие в рекламном ролике Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины. Певица объяснила это тем, что создатели ролика обманом сняли ее в своем предвыборном видео. После этого она подала на команду политика в суд.

Трансляция видео на телеканале «Украина» осуществлялась на основании обращения компании «МЕДИА ПРО КОМЬЮНИКЕЙШНС».

Отметим, 30 октября 2018 года певица заявила, что идет в политику и присоединяется к команде Юлии Тимошенко. В июне стало известно, что певица выиграла в деле о предвыборной агитации. В середине сентября Анастасия Приходько покинула партию «Батьківщина».

Фото: Главред

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