МедиатусовкаНовости

Приходько отсудила больше четверти миллиона у Порошенко из-за упоминания в его рекламе

от Telekritika
От Telekritika 135
Главная Медиатусовка Приходько отсудила больше четверти миллиона у Порошенко из-за упоминания в его рекламе

Певица Анастасия Приходько сумела отсудить 268 тыс. грн из-за упоминания ее в агитационном ролике экс-президента Петра Порошенко.

Киевский апелляционный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, признал незаконным использование образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике экс-президента Петра Порошенко и присудил артистке почти 270 тыс. грн компенсации. Об этом говорится в материалах суда.

Суд установил, что Анастасия Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения, и пришел к выводу, что ролик является нарушением авторских прав певицы. «Суд признал возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940 грн», — сказано в материалах суда. Решение вступило в законную силу 8 октября.

В феврале 2018 года певица Анастасия Приходько сообщила, что не давала согласия на участие в рекламном ролике Петра Порошенко, который тогда был президентом Украины. Певица объяснила это тем, что создатели ролика обманом сняли ее в своем предвыборном видео. После этого она подала на команду политика в суд.

Трансляция видео на телеканале «Украина» осуществлялась на основании обращения компании «МЕДИА ПРО КОМЬЮНИКЕЙШНС».

Отметим, 30 октября 2018 года певица заявила, что идет в политику и присоединяется к команде Юлии Тимошенко. В июне стало известно, что певица выиграла в деле о предвыборной агитации. В середине сентября Анастасия Приходько покинула партию «Батьківщина».

Фото: Главред

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Канал «2+2» покажет сериал «Последний коп» с Гошей...

20.09.2016

«Американские боги» сойдут на землю в марте

06.12.2018

«Атлантиду» и «Раскрашенную птицу» покажут на фестивале в...

14.08.2019

«Мы не пытаемся навредить Facebook»: контроллер мэрии Нью-Йорка...

04.04.2018

Рада рассмотрит создание ВСК относительно законности смены собственников...

15.10.2019

Арт-директор CNN проведет мастер-класс в Киеве

17.12.2018

Google запустил подписку на YouTube Music и YouTube...

14.11.2018

«Танцуй, тетя, атятя»: MOZGI представили новый убийственный вирусный...

07.03.2017

Коллектив канала «112 Украина» предложил Юрию Артеменко уйти...

23.05.2018

Заговор или случайность: создатели фильма о Майдане не...

29.02.2016