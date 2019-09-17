При Офисе президента сформировался временный Общественный совет свободы слова

На встрече с журналистами в Офисе президента Украины был создан временный Общественный совет. Цель его создания – защита представителей прессы с помощью внедрения положения о свободе слова. Об этом сообщает Укринформ.

В Совет вошло 15 человек, из них шестеро – представители медиа (Наталия Гуменюк, Вадим Миський, Наташа Влащенко, Павел Елизаров, Михаил Ткач, Даниил Яневский), еще шесть – состоят в общественных медийных организациях (Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Диана Дуцик, Тарас Шевченко, Татьяна Попова, Александр Бурмагин). От Офиса президента в Совет вошел Максим Кречетов, от НСЖУ войдет Сергей Томиленко, а от медиапрофсоюза – Сергей Штурхецкий.

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта во время встречи с медийщиками сказал, что существует целый спектр проблем в медиа: «Это и свобода слова, и доступ к информации, который предусматривает простую и оперативную обратную связь журналистов с органами власти, пресс-службами. Отдельное направление – наличие манипуляции и искажения информации. Еще одна проблема – наличие цензуры. Влияние владельцев на контент. Отдельная тема – экономическая модель, прибыльность и неприбыльность украинских медиа. И наконец, если быть откровенным, престиж журналистской профессии заметно упал за последние годы. Журналистской профессии следует вернуть уважение».

Сотрудник информационного департамента ОПУ Максим Кречетов рассказал, что каждый член временного Общественного совета будет отвечать за отдельное направление и разрабатывать положение по определенной проблематике. А предложить тему к рассмотрению может любой из присутствующих.

Cергей Щербина, главный редактор «РБК-Украина», рассказал, что при обсуждении задач Совета предложили ввести национальную пресс-карту. Этот документ будет подтверждать статус журналиста, а при несоблюдении правил – ее можно лишиться. Об этом Щербина сообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что Владимир Зеленский даст первую пресс-конференцию в октябре.

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