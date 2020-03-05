Президент Зеленский переназначил двоих членов Нацсовета

5 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский указом №68/2020 переназначил Юрия Зиневича и Валентина Коваля членами Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Остальные члены — Ульяна Фещук и Сергей Костинский — уволены.

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю:

1. Призначити КОВАЛЯ Валентина Юрійовича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 березня 2020 року», — сказано в документе.

Напомним, что кворум в Нацсовете составляют шестеро членов — двое от президента и четверо от парламента. На данный момент должности членов Нацсовета по президентской квоте вакантны. В связи с этим Нацсовет отменил плановое заседание, которое должно было состояться 5 марта 2020 года в 12.00. Во время трансляции заседания и.о. главы Нацсовета Ольга Герасимьюк объявила, что квотную четверку покидают Ульяна Фещук и Сергей Костинский. Поэтому, по ее словам, «в отсутствие кворума», было принято решение перенести заседание на завтра — 6 марта. О времени проведения внеочередного заседания в Нацсовете сообщат позже.

Фото: Александра Йорк

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