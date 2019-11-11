Премьер Польши написал письмо в Netflix из-за исторических ошибок в сериале

Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо главе Netflix об исторических несоответствиях в контенте стриминга. Об этом он сообщил у себя на Facebook-странице.

«Я написал письмо главе Netflix Риду Гастингсу об исторических неточностях в кинопроизводстве на этой платформе. Это могут быть незначительные ошибки для их создателей, но они очень вредят Польше, и наша задача — решительно реагировать», — заявил премьер.

На своей странице Моравецкий приложил копии письма, а также карту Европы за период Второй мировой войны.

В письме Гастингсу премьер рассказал, что причиной обращения стал документальный сериал «Дьявол по соседству», который рассказывает о выходце из УССР Иване Демьянюке, охраннике концлагеря Треблинка.

«В недавно представленном сериале «Дьявол по соседству» показана карта, на которой ошибочно размещены несколько немецко-нацистских концлагерей в современных границах Польши. Также нет комментариев и объяснений, что этими лагерями управляли немцы», — заявил Матеуш Моравецкий.

По словам польского премьера карта в сериале не соответствует действительности и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша несет ответственность за создание и управление лагерями, а также за преступления, совершенные в них.

«Моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, и в этих лагерях были убиты миллионы поляков. По этой причине этот элемент сериала представляет собой не что иное, как переписывание истории», – заявил он.

Также Моравецкий написал, что считает, что данная «ужасная ошибка» была допущена неспециально. Однако просит Netflix исправить ее, изменив карту или проинформировав подписчиков стримингового сервиса.

Напомним, ранее Netflix заявил, что планирует выпустить шоу под названием The Only Podcast Left в качестве вымышленного компаньона для своего нового апокалиптического зомби-шоу Daybreak.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!