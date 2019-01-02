Предвыборный сайт Зеленского подвергся хакерской атаке

Об этом шоумен сообщил на своей Facebook-странице.

«Только появился наш сайт, нашего движения “Слуга народа”. Только наша небольшая птичка полетела вверх, тут же нас атаковали хакеры. Не важно, мы с ними справимся. Мы хоть маленькая, но очень гордая птичка и их профессионалам далеко до наших. Мы справимся с этой атакой хакеров. Спасибо большое, что вы с нами. Извините, пожалуйста, поработают специалисты и все заработает», – рассказал шоумен.

Руководитель диджитал-направления команды Зеленского Михаил Федоров пояснил ТСН, что сайт «лег» из-за перезагрузки серверов, вызванной огромным количеством запросов. На данный момент работа сайта восстановлена. На странице в Facebook «За Зеленского» указано, что сайт в первые минуты работы получил 2,5 млн запросов.

Напомним, Владимир Зеленский в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1» заявил, что идет в президенты. «Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа», – заявил Зеленский.

Речь Зеленского, произнесенная на украинском языке, собрала за неполных два дня 1,7 млн просмотров на YouTube.

После решения баллотироваться в президенты Украины он объявил о наборе команды. На сайте, а также на своей странице в Facebook и Instagram Зеленский озвучил требования к будущим ее членам и предложил заполнить анкету на сайте ze2019.com.

«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне – присоединяйся к моей команде. Не важны твой пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это – самое главное», – говорится в сообщении Зеленского.

На сайте указано, что анкеты заполнили 134 тысячи человек. На нем же сообщается, что «в скором времени начнет работу горячая линия “Слуги народа”».

Фото: скриншот YouTube