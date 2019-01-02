Предвыборный сайт Зеленского подвергся хакерской атаке
Новости

Предвыборный сайт Зеленского подвергся хакерской атаке

от Telekritika
От Telekritika 86
Главная Новости Предвыборный сайт Зеленского подвергся хакерской атаке

Шоумен Владимир Зеленский, выдвинув свою кандидатуру на пост президента Украины, запустил сайт для поиска команды в соцсетях ze2019.com, который в первые минуты работы подвергся DDoS-атаке.

Об этом шоумен сообщил на своей Facebook-странице.

«Только появился наш сайт, нашего движения “Слуга народа”. Только наша небольшая птичка полетела вверх, тут же нас атаковали хакеры. Не важно, мы с ними справимся. Мы хоть маленькая, но очень гордая птичка и их профессионалам далеко до наших. Мы справимся с этой атакой хакеров. Спасибо большое, что вы с нами. Извините, пожалуйста, поработают специалисты и все заработает», – рассказал шоумен.

Руководитель диджитал-направления команды Зеленского Михаил Федоров пояснил ТСН, что сайт «лег» из-за перезагрузки серверов, вызванной огромным количеством запросов. На данный момент работа сайта восстановлена. На странице в Facebook «За Зеленского» указано, что сайт в первые минуты работы получил 2,5 млн запросов.

Напомним, Владимир Зеленский в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1» заявил, что идет в президенты. «Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа», – заявил Зеленский.

Речь Зеленского, произнесенная на украинском языке, собрала за неполных два дня 1,7 млн просмотров на YouTube.

После решения баллотироваться в президенты Украины он объявил о наборе команды. На сайте, а также на своей странице в Facebook и Instagram Зеленский озвучил требования к будущим ее членам и предложил заполнить анкету на сайте ze2019.com.

«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне – присоединяйся к моей команде. Не важны твой пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это – самое главное», – говорится в сообщении Зеленского.

На сайте указано, что анкеты заполнили 134 тысячи человек. На нем же сообщается, что «в скором времени начнет работу горячая линия “Слуги народа”».

Фото: скриншот YouTube

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

BuzzFeed разоблачил приложения Android

24.10.2018

Почему бог создал змей раньше, чем адвокатов: отвечает...

03.07.2018

Компания BBC вместе с европейскими партнерами снимет в...

22.06.2018

Подписчиков Netflix раскусили

27.04.2018

«Горите в аду демократы и гомосексуалы»: что сегодня...

29.10.2018

Nokia разрабатывает революционную технологию в диагностике рака

25.01.2018

Опубликован трейлер фильма «Усатый фанк» об украинских рокерах...

01.02.2018

На кинофестивале в Германии покажут дюжину украинских фильмов

05.11.2018

Крым – это Россия по версии CNN

02.01.2019

Трансляция королевской свадьбы стала самой рейтинговой на британском...

21.05.2018