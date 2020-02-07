Православный телеканал экс-генпрокурора назвал нового собственника

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 февраля согласовал смену собственности православного телеканала «Глас», который связывают с экс-регионалом и экс-генпрокурором времен Виктора Януковича Геннадием Васильевым. Телеканал назвал своим бенефициаром Николая Рожко.

Новый официальный собственник телеканала «Глас» владеет им через четыре кипрские компании – XYNARO INVESTMENTS LIMITED (24,5%), ARNELIA HOLDINGS LIMITED (24,50%), NYSTELLA HOLDINGS LIMITED (24,50%) и SEPAS ENTERPRISES LIMITED (19,50%). Ранее ими владели грек Миллиос Иллиас и три киприота – Хартсиотис Мариос, Чараламбоус Амилия и Лампидона Феса. Ресурс Оpendatabot показывает, что с 18 марта 2019-го у телеканала был один владелец – это Хартсиотис Мариос (через те же кипрские компании).

Новый собственник в открытых источниках значится как руководитель газеты Социалистической партии «Товариш» и общественной организации «Міжнародне об’єднання земляцтво Херсонщини».

Спутниковый телеканал «Глас» (ООО «ТРК «Глас») называет себя православным телеканалом и популяризирует исключительно православную церковь Московского патриархата. Программы телеканала создает редакция телепрограмм православной церкви Московского патриархата. Канал был запущен в 2005 году, с осени 2008 года «Глас» транслирует свои программы на двух языках — украинском и русском. Телеканал «Глас» вместе с телеканалом КРТ находятся в сфере влияния Геннадия Васильева.

Напомним, 20 декабря Нацсовет оштрафовал телеканал «Глас» из-за невыполнения квоты на украинском языке на 21 125,10 грн (5% лицензионного сбора). Телеканал ведет вещание на двух звуковых дорожках – украиноязычной и русскоязычной, по умолчанию главной является дорожка на русском языке, что является нарушением.

Фото: pixabay

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