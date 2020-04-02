«Право на владу» впервые проведет прямой эфир со всеми гостями «онлайн»

Сегодня, 2 апреля, в 22:30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Впервые за историю существования программы в студии будет присутствовать единственная ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук, а все гости присоединятся к эфиру с помощью Skype-связи. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Эксперты дадут свой прогноз, когда украинцам ждать пика эпидемии, как продолжение карантина повлияет на экономику, а также расскажут, чем помогут в борьбе с коронавирусом новые законы, принятые на этой неделе на экстренном заседании парламента.

К прямому эфиру ток-шоу «онлайн» присоединятся: министр здравоохранения Украины Максим Степанов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, старший экономист UkraineEconomic Outlook Михаил Кухар.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Напомним также, из-за ситуации с коронавирусом украинские телеканалы начали отказываться от участия зрителей в студиях своих ток-шоу.

Фото: Unsplash

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