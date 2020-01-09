Правила по «горящим свечам» в дни памяти и траура будут изменены Нацсоветом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января создал рабочую группу для совершенствования «Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти». В состав рабочей группы вошли все члены ведомства, руководитель аппарата Сергей Кучерук, руководители структурных подразделений регуляторного органа. Возглавит работу группы заместитель главы Ульяна Фещук.

По словам Ульяны Фещук, в рабочую группу будут приглашаться представители медиаиндустрии, а изменения в основном будут касаться радиовещания и нишевых каналов. Группа создана после обращения от телеканалов группы Vianet (NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music) Рудольфа Кирноса, который неоднократно просил смягчить требования к изменению сетки в памятные дни и дни траура для тематических телеканалов. До момента решения вопроса рабочей группой регулятор не будет наказывать телеканалы за нарушения этих правил.

Отметим, последний раз регулятор пересматривал правила вещания в дни памяти и траура в 2015-м. Действующая редакция правил была создана по инициативе ведущих телехолдингов и утверждена решением Нацсовета 23 июля 2015-го. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 11 август 2015-го, после чего вступил в действие.

Фото: pixabay

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