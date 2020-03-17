Работникам неруководящего состава «Суспільного» в регионах повысят зарплаты

Правление «UA: Суспільне мовлення» согласно Временному порядку повышения должностных окладов работников приняло решение о повышении должностных окладов неруководящего состава, а также шеф-редакторам новостей региональных филиалов компании на 15% с 1 апреля 2020. Об этом сообщается на сайте вещателя.

«Это первый шаг нашего плана повышения заработных плат работников региональных филиалов «Суспільного» до рыночных. Следующим этапом станет пересмотр уровней зарплат для работников в городах-миллионниках. Сейчас мы имеем единую сетку должностных окладов во всех филиалах, однако стоимость жизни в областном центре и городе-миллионнике существенно отличается. Надеюсь, эти шаги позволят «Суспільному» стать привлекательным работодателем в регионах», – сказал член правления, ответственный за административно-хозяйственное направление и развитие регионов, Николай Чернотицкий.

Напомним, недавно «Суспільний мовник» опубликовал открытое письмо в Кабмин, в котором отметил, что оказался под угрозой полной остановки работы.

Фото: Александра Йорк

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