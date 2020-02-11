Появился подозреваемый в заказе поджога автомобиля журналистки «Радио Свобода»

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установила личность мужчины, который обоснованно подозревается в заказе поджога автомобиля журналистки «Радио Свобода» во Львове. Об это сообщается на сайте СБУ.
В частности, в заказе преступления подозревается житель Львова, который ранее имел судимость и известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищении топлива из Львовской железной дороги.
По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек работника Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную «работу». Сейчас предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в международный розыск.
Также решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции — ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения о применении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Предварительная правовая квалификация преступления по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.
Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове. Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления — 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.
Фото: «Радио Свобода»
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