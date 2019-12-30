Потап занял тренерское кресло «Голоса країни»

Шоумен и продюсер Потап (Алексей Потапенко), займет тренерское кресло в десятом юбилейном сезоне «Голос країни». Артист готовится побороться за самые сильные голоса в решающей битве эпохи, чтобы стать тренером-победителем, сообщает пресс-служба «1+1».

Потап уже шестой сезон подряд вместе со своими участниками готовится удивлять зрителей яркими музыкальными перфомансами. Профессиональный взгляд продюсера всегда помогал ему выбирать сильных участников, имена которых остаются на слуху после проекта. В частности, украинский шоу-бизнес пополнился такими исполнителями, как Ingret и Tayanna.

Потап поделился своими впечатлениями от нового сезона и вокалистов, которых он увидел на съемках слепых прослушиваний: «В 10-м юбилейном сезоне есть все ингредиенты супермегашоу: невероятный кастинг, как никогда огромное количество вокалистов и героев с ярким бэкграундом, которые слетелись со всего мира, потрясающе-профессиональный тренерский состав, хорошая атмосфера на площадке и незабываемые голоса, судьбы и истории. Новый сезон удивляет и вдохновляет на новые открытия. У меня, как тренера, есть еще важная сверхзадача. Это не просто суперзадача провести талантливых вокалистов в финал проекта, а сделать так, чтобы те, кто покинет «Голос країни» знали, что им делать дальше, чтобы не уступить своим мечтам о большой сцене».

Главный продюсер «Голосу країни-10» и руководитель управления производства крупных развлекательных шоу Владимир Завадюк в свою очередь добавил: «Без Потапа невозможно представить самую вокальную битву эпохи. Зрители всегда ждут его появления, ведь он не только опытный тренер и самый титулованный продюсер украинского шоу-бизнеса. Он словно главный модератор, который добавляет проекту харизмы и шуток. Потап достаточно долго был в шаге от победы, поэтому в юбилейном сезоне он использует свою суперсилу. Какую именно? Узнаете в новогоднюю ночь».

Напомним, команда проекта уже заявила всех четырех звездных наставников. Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель Monatik и известный шоумен Потап.

Фото: «1+1»

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