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Посредник убийцы словацкого журналиста приговорен к 15 годам колонии

от Telekritika
От Telekritika 816
Главная Новости Посредник убийцы словацкого журналиста приговорен к 15 годам колонии

В Словакии вынесен первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцияка.

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, посредника в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка. Об этом сообщает DW.

Первый приговор в этом деле был вынесен 30 декабря. По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

Напомним, 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые в свою очередь были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране. В сентябре 2018 года полиция арестовала четверых подозреваемых. В апреле один из них, бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста.

Фото: «Радио Свобода»

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