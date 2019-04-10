🔥 Посольство Польши впутывает «Общественное» в политический скандал из-за Бандеры

Вопросы возникли к программе Александра Зинченко «Рассекреченная история. Страсти по Бандере». Передача, по мнению, посольства была субъективной, ее содержание названо «карикатурой на миссию журналистов». Об этом говорится в письме посла Польши Бартоша Цихоцкого на имя главы правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураба Аласании. Письмо 8 апреля было опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Посольство Республики Польша в Украине выражает свое глубокое возмущение формой, а также содержанием программы А. Зинченко «Рассекреченная история. Страсти по Бандере», которая транслировалась на телеканале «UA:Перший» 6 апреля», — сказано в документе.

В посольстве настаивают, что миссия СМИ, в частности, заключается «в сохранении объективности, фактографии и строгом соблюдении железных правил журналистики». Но, как считают в дипломатическом представительстве, программа Александра Зинченко стала «карикатурой на эту миссию». Дискуссию в студии с участием четверых гостей — сторонников Бандеры (Владимир Вятрович, Вахтанг Кипиани, Виталий Нахмановичем и Яна Примаченко) посольство считает «заранее неумело спланированной».

В посольстве также возмутились представленным в программе образом Польши и выразили недоумение отсутствием источников и указания авторов критики. Кроме того, там не довольны и тем, что ведущий «не дает возможности высказаться польской стороне». «Республика Польша считает, что исторический диалог с Украиной абсолютно необходим. Тем не менее, он должен базироваться на правде и уважении к чувствительности второй стороны», — подытожено в письме.

Ведущий программы Александр Зинченко 9 апреля в комментарии изданию «Гордон» отбросил все обвинение польских дипломатов. Он отметил, что споры о Бандере – это внутренняя украинская история. Украина как суверенное государство не должно согласовывать с другими государствами или их дипломатическими представительствами свою информационную политику.

«Хочу напомнить, что Украина – суверенное государство, и оно не должно согласовывать свою информационную политику с другими государствами или дипучреждениями других стран. Раньше, когда возникала польская тематика, мы постоянно старались приглашать и польских специалистов, и представителей посольства Польши, чтобы предоставить возможность польскому МИД озвучить свою позицию. Например, в связи с заявлением МИД Польши, которое протестовало против использования термина "оккупация" Галиции и Волыни в 1918 году. [Экс-глава польского государства] Юзеф Пилсудский в своих инструкциях генералу Тадеушу Розвадовському называл оккупацию оккупацией. И выходит, что позиция МИД Польши входит в противоречие с текстами инструкций основателя современного польского государства», – сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что тогда «все усилия добиться участия представителя МИД Польши были безуспешными». «Но это касалось программы, где необходимо было озвучить позицию польской дипломатии в ответ на громкие заявления МИД наших соседей. Что касается именно этой программы о Бандере, отмечу, что это внутренняя украинская история. Речь об одном из украинских исторических персонажей, вокруг которых существует множество мифов. Мы не обязаны согласовывать гостей программы ни с посольством Польши, ни с посольством Российской Федерации, ни с представительствами других стран», – отметил автор программы.

«Это телевизионное шоу, а не историческая монография. Я всегда стремлюсь, чтобы была представлена широкая палитра мнений. Мы обращались к разным исследователям, но не все были одинаково заинтересованы в участии в программе. Обвинения в том, что все присутствовавшие в студии гости являются сторонниками Бандеры, звучат несколько гиперболизированно. Понимаю, не все украинские историки нравятся польским политикам. Но боюсь, не политикам оценивать работу историков», – считает Зинченко.

Он добавил, что «польские СМИ редко приглашают украинских историков для комментирования тех или иных глав совместного прошлого". "И когда МИД Польши и конкретно посол Польши стараются рассказать украинскому общественному вещателю, как ему надо освещать ту или иную тему, на фоне того, что случилось с польским общественным вещателем (который превратился в инструмент партийной пропаганды), это выглядит несколько пикантно», – заявил Зинченко.

На странице программы в Facebook указано описание выпуска о Степане Бандере, а также предоставлена ссылка на ее полный выпуск в YouTube:

СТРАСТІ ЗА БАНДЕРОЮБандера реальний і Бандера міфічний. Як народжувалися міфи про Бандеру? Про що свідчать... Опубліковано Розсекречена Історія Неділя, 7 квітня 2019 р.

Общественный вещатель официально не ответил польскому посольству.

Фото: НОТУ