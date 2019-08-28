Pornhub выпустил видео в поддержку очистки мирового океана

Сайт со «взрослым» видеоконтентом Pornhub снял фильм на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на очистку мирового океана от пластика. Каждый раз, когда кто-то смотрит «Самое грязное порно», Pornhub делает пожертвование Ocean Polymers – некоммерческой организации, которая планирует запустить танкер для сбора и переработки пластика из моря. Об этом пишет Dezeen.

«Мы все здесь грязные, в Pornhub, но это не значит, что наши пляжи должны быть такими», – прокомментировал Кори Прайс, вице-президент Pornhub.

В фильме показана пара, известная как Леолулу, которая занимается сексом на пляже, заполненном мусором, чтобы продемонстрировать, «как пластик и отходы могут испортить красивую сцену». В это время уборщики мусора в фирменных костюмах Pornhub работают вокруг них.

Веб-сайт для взрослых запустил кампанию в рамках своей инициативы Pornhub Cares. «Загрязнение океана стало одной из важнейших глобальных проблем нашей жизни, и ситуация только ухудшается, – добавил Прайс, – вот почему крайне важно, чтобы мы использовали нашу платформу для повышения осведомленности и стимулирования перемен – не только на время, но и для будущих поколений».

Помимо видео Pornhub создал сайт, который информирует зрителей о том, как они могут ограничить попадание пластика в океан. На ресурсе описаны три шага, которые помогут в этом: покупать как можно меньше пластика, перерабатывать весь одноразовый пластик и убирать за собой, если вы любите гулять на свежем воздухе.

В Ocean Polymers считают, что работа с Pornhub поможет распространить информацию о загрязнении пластиком. «Мы все являемся частью проблемы и должны работать вместе, чтобы найти решение», – сказала Хизер Вигглсворт, исполнительный директор организации. «Это бренд с глобальным охватом, поэтому он является очень эффективной платформой для повышения осведомленности и поддержки в кризисе, с которым мы сталкиваемся сегодня в наших океанах. Было бы здорово увидеть больше компаний такого размера и масштаба, берущих ту же ответственность с аудиторией, которую они привлекают».

Ocean Polymers планирует очистить океан, запустив переоборудованный танкер, который будет собирать пластик из воды и перерабатывать в топливо. Затем его будут использовать для питания танкера. Это одно из многих предложенных решений по удалению пластика из моря. Некоммерческая организация выпустила плавсредство для сбора пластика, однако в начале этого года оно сломалось. Многие эксперты подвергли критике его обоснованность, заявив, что удаление пластика из морей невозможно.

Напомним, «Телекритика» писала о том, кто сейчас создает Playboy.

Фото: Pornhub