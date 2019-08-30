Полицейский сериал за госденьги выйдет на «2+2» в начале 2020-го

Телеканал «2+2» в начале следующего года покажет 24-серийную драму «Рейнджер» о канадском полицейском в Украине. Бюджет одной серий проекта составил $50 тысяч. Половину этих денег профинансировало Министерство культуры. Об этом 28 августа в пресс-центре газеты «КП в Украине» сообщил генеральный продюсер канала «1+1», член правления 1+1 media и руководитель ТВ-направления группы Максим Кривицкий.

«Одна серия нам обошлась примерно в $50 тысяч. Мы можем себе это позволить, поскольку мы производим этот продукт вместе с Министерством культуры. Они вложили 50% бюджета проекта, остальные 50% вкладывали мы. Благодаря этому мы смогли позволить себе экспедицию в Карпаты, многих актеров. Как по мне, у нас очень хороший режиссер, красочные локации, будет больше спецэффектов. Очень сильно также вкладывались в сценарий. Продукт будет очень неплохим. Премьера будет в начале следующего года», – отметил Максим Кривицкий.

Напомним, в мае телеканал «2+2» анонсировал старт съемок детективного сериала «Рейнджер» про канадского полисмена украинского происхождения, которому придется решать проблемы провинциального городка в Карпатах, где процветает незаконная вырубка лесов и нелегальная миграция, а контрабанда и преступность остается безнаказанной. Сериал – украиноязычный, основные роли сыграли Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Егоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка и др. Продюсерами выступили Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитрий Сафановский, Максим Мовчан и Вадим Червяков; режиссер — Сергей Крутин; главный автор – Андрей Бабик; производство – «ТЕТ Продакшн».

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