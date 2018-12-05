Пограничники объяснили, почему не пустили в Украину российских журналисток

«Они едут в зону ООС, едут в область, где введено военное положение. При этом достаточно размыто понимали, чем они там будут заниматься, не имели ни аккредитации штаба ООС, ни подтверждения цели своего визита от какого-либо из уполномоченных государственных органов Украины», – объяснил «Украинской правде» спикер ведомства Олег Слободян.

Слободян подтвердил, что у них были приглашения от общественных организаций, но подчеркнул, что такие документы могут помогать пограничникам, но не являются «отправной точкой для того, чтобы решение было принято». «Журналистки не предоставили тех аргументов, которые бы убедили пограничников, что действительно они должны быть в зоне ООС, в области, где введено военное положение, и что действительно их работа в этом районе лежит в поле национальных интересов Украины», – уточнил Слободян.

4 декабря российский телеканал «Дождь» заявил, что не пустили в Украину их журналистку, целью визита которой было «участие в блог-туре по Донбассу». Телеканал отмечал, что она прилетела по приглашению правозащитного центра «Мемориал», Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» и немецкой организации DRA. Главный редактор «Такие дела» Анастасия Лотарева написала в своем Facebook, что ее «депортируют» в Минск, ей якобы пограничники задали вопрос о «Голодоморе, украинских моряках и “Боинге”».

Слободян в комментарии УП не смог подтвердить последнее. «Если, допустим, в ходе разговора пограничник ​​считает нужным задать этот вопрос, в этом нет ничего, что бы нарушало права или свободы гражданина… Задавались ли конкретно эти вопросы во время этого разговора, я подтвердить это не готов, потому что свидетелем разговора ни был», – объяснил спикер пограничной службы.

Слободян отметил, что с каждым гражданином из стран миграционного риска, в частности России, пограничники общаются отдельно. Обращают внимание, в том числе, и на женщин, потому что они «могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины». «Это не означает, что все граждане Российской Федерации не могут пересечь границу Украины на въезд. За эти сутки более тысячи лиц – граждан российской федерации пересекли благополучно границу и попали в Украину», – рассказал Слободян.

Как писала «Телекритика», 30 ноября Государственная пограничная служба сообщила, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Административную границу с оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины. При этом иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда уехать. 2 декабря Мининформполитики сообщило, что на период действия военного положения доступ иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет действовать по обновленным правилам, для остальной части Украины – действуют общие правила.

Фото: МИП