Под запрет, кроме онлайн-казино, попал ряд информресурсов

Полиция через суд обязала интернет-провайдеров закрыть ряд сайтов, в список которых входят не только букмекерские конторы и онлайн-казино. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации предоставляет полный перечень.

Печерский райсуд Киева 27 января принял решение о запрете доступа к игровым площадкам, среди которых и сайты букмекерских контор Favorit, 1XBet, PariMatch, а также другие онлайн-казино. В целом запрещено 59 веб-ресурсов.

Среди сайтов, указанных в постановлении, есть ресурсы с новостями, так называемые «агрегаторы новостей» и другие информационные онлайн-платформы, не имеющие непосредственного отношения к игорному бизнесу.

Кроме популярных букмекерских контор Parimatch, Favbet и онлайн-казино Cosmolot, провайдеры должны ограничить доступ к изданиям «Капитал», «Вголос», SKELET-info.

Уголовное производство, в рамках которого наложен арест, расследуется по ч.1 ст. 203-2 (игорный бизнес), ч.2 ст. 200 (подделка документов) и ч.2 ст. 209 (отмывание денег).

Букмекерские компании являются главными спонсорами спортивных изданий, онлайн-казино — пиратских сайтов.

Отметим, 23 января прокуратура Киева провела обыски в офисных помещениях «Фаворит спорт» и по месту жительства сотрудников. Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей «Фаворит спорт» проводила незаконную букмекерскую деятельность. Также через сайты favbet.com и favorit.com.ua предоставлялся доступ к азартным играм: игровым автоматам, покерным картам, виртуальной рулетке и ставкам на спортивные события.

Фото: pixabay

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