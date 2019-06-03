🍽Победителем «МастерШеф» стал бренд-шеф из Херсонской области
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🍽Победителем «МастерШеф» стал бренд-шеф из Херсонской области

от Telekritika
От Telekritika 32
Главная Новости 🍽Победителем «МастерШеф» стал бренд-шеф из Херсонской области

Первый сезон «МастерШеф. Профессионалы» стал триумфальным для Павла Серветника из поселка Камышаны Херсонской области.

1 июня на СТБ состоялся суперфинал шоу «МастерШеф. Профессионалы», в котором победу одержал 24-летний Павел Серветник. В последнем испытании он сконцентрировался на органической кухне, благодаря чему обошел Юру Негрича и Юлию Проходу, став первым победителем в новом формате кулинарного шоу.

На вопрос о дальнейших планах в своем интервью СТБ победитель ответил: «Сейчас моя цель – стать лучшим поваром в мире, но она еще далека от меня. Пока я поставил 5 маленьких целей. Две из них, а именно стажировки у лучших профессионалов, я уже достиг. Третья цель – я хочу работать в Америке. Для этого я усиленно занимаюсь английским и имею уже хорошие результаты».

Этот сезон для шоу «МастерШеф» был уникальным – в нем за звание лучшего кулинара сразились не любители, а профессионалы, которые уже имеют кулинарную практику.

Фото: СТБ

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