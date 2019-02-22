📛 По новой методологии языковых квот копродукция с РФ не является собственным продуктом
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📛 По новой методологии языковых квот копродукция с РФ не является собственным продуктом

от Telekritika
От Telekritika 13
Главная Новости 📛 По новой методологии языковых квот копродукция с РФ не является собственным продуктом

Одна из главных правок в методологии Нацсовета по квотам касается киносериальной копродукции с РФ.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем сайте обнародовал новую методологию языковой квоты. Дополнения были приняты регулятором из-за «обращений представителей индустрии». Регулятор указывает на три новых дополнения:  

— язык всех участников программы без ведущего является единственным идентификатором для засчитывания в квоту (исключение делается только для людей, которые случайно попали в программу – массовка, участники митингов и т.п.);

— в случае отсутствия в программе ведущих (дикторов), участников, закадрового текста (голоса), ее язык определяется по языку визуального текста (название, графическое оформление программы, в том числе титров) и засчитывается в квоту. Не засчитываются визуальные тексты, которые являются частью интерьера, панорамных планов и интершум в том числе;

— программы, язык которых невозможно определить по признаку озвучивания и визуального текста, не засчитываются в общий объем программ для вычисления квоты государственного языка, независимо от хронометража.

Разъяснения к дополнениям можно прочесть здесь. В частности, в обновленной методичке указано, что киносериальный контент, созданный в копродукции с РФ, не будет засчитываться в собственный продукт телеканала.  

Фото: pixabay

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