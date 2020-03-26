ДиджиталНовости

«ПлюсПлюс» и МОЗ Украины подготовили ролик о том, чем заняться детям дома на карантине

от Telekritika
От Telekritika 523
Главная Диджитал «ПлюсПлюс» и МОЗ Украины подготовили ролик о том, чем заняться детям дома на карантине

Чтобы время прошло с пользой.

Детский телеканал «ПлюсПлюс» по заказу Минздрава Украины и Общества Красного Креста Украины, подготовил анимационный ролик о том, что ребенок может сделать, чтобы провести карантин с пользой, сообщает пресс-служба.

В ролике собраны полезные советы для детей: как поддерживать близких через интернет или по телефону; как уничтожать микробы; насколько важно дать родителям возможность немножко отдохнуть; откуда ежедневно узнавай что-то интересное; как организовать учебный процесс и почему нужно ежедневно делать зарядку и пить много воды.

«Этот ролик является продолжением «супергеройского» проекта телеканала «ПлюсПлюс», где мы помогаем детям найти в себе силы простыми шагами не только бороться с вирусом, но и получить плюс от карантина путем предлагаемых нами действий. Мы надеемся, что серия наших роликов поможет родителям построить с детьми мостик доверия и вместе наслаждаться временем проведенным дома», – отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов группы 1+1 media.

Напомним, что этот ролик является продолжением серии роликов о детской «суперсиле» перед вирусом. Ранее «ПлюсПлюс» подготовил анимационные ролики о том, как вести себя детям, чтобы не заразиться коронавирусом и серию зарядок для детской активности дома.

Фото: «ПлюсПлюс»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Журналистку «Левого берега» госпитализировали с подозрением на коронавирус

23.03.2020

Новый канал готовит третий сезон «Эксов»

10.03.2020

Facebook и Google могут потерять $44 млрд дохода...

26.03.2020

На «Интере» выйдет новая мелодрама «Два сердца»

26.02.2020

Вышел трейлер украинского фильма «Тарас. Повернення»

10.03.2020

В StarLightMedia создан департамент Data & Analytics

04.03.2020

StarLightMedia ввела систему дистанционной работы

23.03.2020

На «Интере» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и...

26.03.2020

«Суспільне» сообщило, как работают европейские вещатели во время...

23.03.2020

Аудиожурналистика: почему в Украине пока что «не звучит»?..

10.03.2020