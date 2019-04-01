⚡ Плужникова вернулась в схему собственности трех каналов группы «Интер»

В структуре собственности трех телеканалов Inter Media Group – «Интер», «Пиксель» и «Энтер-фильм» – в прошлом году произошли изменения. Об этом свидетельствует обнародованная телеканалами структура собственности за прошлый год.

10% телеканалов, которые принадлежат компании «Пегас телевидение», перешли от киприота Васула Константиноу к Светлане Плужниковой – вдове основателя «Интера» Игоря Плужникова. В структуре «Пегас телевидения» по-прежнему фигурируют офшор с БВО и два офшора из Белиза. Сделка состоялась 4 сентября 2018-го: Плужникова «приобрела опосредованное существенное участие в СИД». Впервые Васула Константиноу появился в схеме владение каналов два года назад – когда телегруппа опубликовала структуру собственности за 2016-й. До этого считалось, что компанией «Пегас телевидение» владеет Светлана Плужникова.

В схемах собственности восьми каналов телегруппы указано, что кипрским офшором Inter media group limited поровну владеют два других кипрских офшора – K.H. Media экс-вице-премьера Валерия Хорошковского, а также Gdf Media Limited Дмитрия Фирташа (80%) и нардепа Сергея Левочкина (20%).

Структура собственности на конец 2017-го:

Структура собственности на конец 2018-го:

Таким образом, телеканалы Inter Media Group принадлежат Дмитрию Фирташу через ряд офшоров только на 36%, нардепу «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергею Левочкину – 9%, а 45% числятся за Валерием Хорошковским. Телеканалы НТН, К1, К2, «Мега» и ZOOM принадлежат вышеуказанным персонам в следующем распределении долей: Дмитрий Фирташ – 40%, Сергей Левочкин – 10%, Валерий Хорошковский – 50%.

В списке связанных лиц указано, что жена Фирташа Лада и двое из троих его детей (Анна и Дмитрий) являются гражданами России. Жена Хорошковского Елена вместе с сыновьями Денисом и Александром, будучи украинскими гражданами, являются налоговыми резидентами Великобритании.

Напомним, согласно требованиям закона о прозрачности медиасобственности, лицензиаты, не предоставившие информацию о бенефициаре или предоставившие ее с опозданием (после 31 марта), должны оплатить штраф в размере 5% лицензионного сбора.

Фото: Интер