«Плюсы» рассекретили пары нового сезона «Танців із зірками»

25 августа на канале «1+1» стартует новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками». 21 августа на презентации проекта был объявлен список звезд, которые будут участвовать в проекте. «Телекритика» предлагает ознакомиться с ним.

Ранее #танціззіркамиchallenge приняли ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актриса «Квартала 95» Елена Кравец, актер Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева, актеры, звезды сериалов «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала» и «Крепостная» – Алексей Яровенко и Ксения Мишина, певица MARUV, ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем, гимнастка Анна Ризатдинова, репер Серега, певец Дзидзьо, певица Таяна и ведущая «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир.

Создатели шоу вернули в качестве звездных танцоров участников прошлых сезонов, в частности, Дмитрия Дикусара и Елизавету Дружинину. Главным хореографом этого сезона шоу стала Ксения Горб – участница предыдущих сезонов шоу.

Полный список участников-звезд шоу «Танці з зірками»:

Максим Леонов и Елена Кравец;

Юлия Сахневич и Даниель Салем;

Евгений Дмитриенко (Джей) и MARUV;

Елизавета Дружинина и Михаил Кукуюк;

Евгений Кот и Ксения Мишина;

Аделина Делия и Серега;

Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко;

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук;

Игорь Кузьменко и Tayanna;

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко;

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова;

Яна Цибульская и Дзидзьо;

Валерий Шохин и Надежда Матвеева;

Дмитрий Жук и Людмила Барбир.

Напомним, судить выступления звезд будут Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Детали нового сезона шоу читайте в репортаже «Телекритики» с презентации «Танців із зірками».

Фото: «1+1»