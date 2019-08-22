«Плюсы» рассекретили пары нового сезона «Танців із зірками»

25 августа на канале «1+1» стартует новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками». 21 августа на презентации проекта был объявлен список звезд, которые будут участвовать в проекте. «Телекритика» предлагает ознакомиться с ним.
Ранее #танціззіркамиchallenge приняли ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актриса «Квартала 95» Елена Кравец, актер Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева, актеры, звезды сериалов «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала» и «Крепостная» – Алексей Яровенко и Ксения Мишина, певица MARUV, ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем, гимнастка Анна Ризатдинова, репер Серега, певец Дзидзьо, певица Таяна и ведущая «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир.
Создатели шоу вернули в качестве звездных танцоров участников прошлых сезонов, в частности, Дмитрия Дикусара и Елизавету Дружинину. Главным хореографом этого сезона шоу стала Ксения Горб – участница предыдущих сезонов шоу.
Полный список участников-звезд шоу «Танці з зірками»:
Максим Леонов и Елена Кравец;
Юлия Сахневич и Даниель Салем;
Евгений Дмитриенко (Джей) и MARUV;
Елизавета Дружинина и Михаил Кукуюк;
Евгений Кот и Ксения Мишина;
Аделина Делия и Серега;
Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко;
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук;
Игорь Кузьменко и Tayanna;
Алена Шоптенко и Алексей Яровенко;
Александр Прохоров и Анна Ризатдинова;
Яна Цибульская и Дзидзьо;
Валерий Шохин и Надежда Матвеева;
Дмитрий Жук и Людмила Барбир.
Напомним, судить выступления звезд будут Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма.
Детали нового сезона шоу читайте в репортаже «Телекритики» с презентации «Танців із зірками».
Фото: «1+1»