Вещательная сетка «УНИАН ТВ» меняется

«УНИАН ТВ» анонсирует изменения в сетке вещания. На телеканале хотят четко сегментировать контент.

Сейчас среди ключевых программ «УНИАН ТВ»: новости ТСН (со смещенным временем выхода), публицистическая линейка расследований, выпуски рейтинговых и популярных проектов видеобиблиотеки группы 1+1 media и трансляции футбольных матчей Украинской премьер-лиги и Лиги Европы. Скоро эфир дополнит кулинарный проект с популярным телеведущим, ориентированный на мужскую аудиторию.

«Особенностью документальной журналистики является дорогое производство и ограниченная возможность показа. Имея мощную и разнообразную библиотеку, наш канал делает такой контент еще более доступным. Однако, несмотря на то, что уже достаточно долгое время канал “УНИАН ТВ” стратегически нацелен на использование существующего контента группы, мы решили подойти к вопросу такой трансляции, ориентируясь именно на предпочтения аудитории. Мы довольны результатами, что подтверждается ростом доли аудитории канала. По итогам первого полугодия 2019, среднесуточное время просмотра превысило соответствующий показатель ряда известных информационных телеканалов», – рассказала генеральный продюсер нишевых каналов группы 1+1 media Иванна Найда.

«УНИАН ТВ» – нишевый канал группы 1+1 media, ориентированный на мужскую аудиторию. Он также доступен онлайн, через VOD-платформу 1+1 video.

Отметим, в группу 1+1 media входят 7 телеканалов: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ», «1+1 International».

Фото: Анна Федорук