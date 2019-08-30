«Плюсы» хотят производить контент в копродукции с европейскими странами

«1+1» хочет стать полноправным партнером в копродукции с европейскими компаниями, для этого в холдинге проводят анализ европейских рынков. Об этом 28 августа в пресс-центре газеты «КП в Украине» сообщил генеральный продюсер канала «1+1», член правления 1+1 media Максим Кривицкий.

«Мы изучаем ближайшие европейские рынки, которые могли бы стать потенциальными для копродакшена. Мы делаем обзор их объемов, секторов телеканалов, чтобы можно было договариваться о совместном производстве. Пример такого сотрудничества – реалити “Панянка-Селянка” на канале ТЕТ, которое производится в партнерстве с Польшей. Хотим, чтобы этих продуктов было больше и чтобы это были сериалы. Мы должны участвовать в партнерстве не только деньгами, но и своими творческими силами, актерами, режиссерами, быть полноправной стороной и принимать решения по креативу, иметь возможность влиять на качество продакшена, выбирать локации – в том числе и в Украине. Поэтому сейчас ведется плотная работа по изучению рынков и предложений. Уровень тех продуктов, которые выпускает наш продакшен, дает надежды на то, что интерес к украинской стороне будет увеличиваться со стороны европейских партнеров», – сообщил Максим Кривицкий.

Напомним, осенью прошлого года группа 1+1 media выступила партнером в съемках норвежского сериала Jonathan Fort о жизни бывшего боксера после завершения спортивной карьеры, который получил «новую и опасную работу» в норвежском посольстве в Киеве. По сюжету 80% проекта снимались в Киеве и Одессе. Над сериалом работала команда американских и норвежских сценаристов и продюсеров. Съемками занималась норвежская компания Evil Doghouse Production совместно с «1+1 Продакшн». Генеральным продюсером от украинской стороны выступил Александр Ткаченко. В первом сезоне драмы 12 эпизодов, главные роли исполнили популярный норвежский актер Джон Карью, с украинской стороны – Дарья Трегубова, Дарья Плахтий, Роман Мацюта, Константин Октябрьский и Ксения Мишина.

Фото: Александра Йорк