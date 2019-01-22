«Плюсы» готовят премьеру сериала от Star Media по сценарию Роздобудько
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«Плюсы» готовят премьеру сериала от Star Media по сценарию Роздобудько

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная Новости «Плюсы» готовят премьеру сериала от Star Media по сценарию Роздобудько

Телеканал «1+1» анонсирует премьеру новой 24-серийной мелодрамы «У неділю рано зілля копала» производства кинокомпании Star Media.

Автором идеи стала популярная украинская писательница Ирэн Роздобудько, известная своей работой над сериалами «Родственные связи», «Приговор идеальной пары», полнометражного фильма «Поводырь» и многими другими.

По сюжету ленты, молодой и перспективный этнограф-аспирант Максим приезжает в 1993 году в село Русалино собирать старинный фольклор для своих работ. Уговорила его приехать в село студентка Люба, ведь в Русалино живет ее тетя Варвара, а местность славится тем, что в ней сохранено много древних песен и обрядов. Девушка искренне верит, что их научное путешествие поможет им сблизиться, ведь она влюблена в Максима. Люба и не догадывается, что здесь Максим познакомится с цыганкой Радой, которая украдет его сердце.

Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Хозяйка» Екатерина Варченко, Виктория Полторак, Дмитрий Пчела, Андрей Ланд, популярная актриса Олеся Жураковская, Артур Логай, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, руководитель цыганского театра «Романс» Игорь Крикунов. Также в сериале снялись Андрей Исаенко, Лилия Нагорная, Маргарита Бахтина, Ирина Мельник, Тамара Антропова, Оксана Воронина, Екатерина Кистень, Юрий Яковлев-Суханов, Игорь Назаров, Людмила Крикунова, Юлия Шугар, Мирослав Павличенко, Сергей Новиченко.

Главный автор сценария – Наталья Никишина, режиссер-постановщик картины – Александр Тименко, оператор-постановщик – Александр Седов. Продюсерами сериала стали Владислав Ряшин, Галина Храпко и Дарина Жукова.

Напомним,  осенью 2018-го Star Media снимала копродукционный проект с участием Чехии и Польши – детективный сериал «Принцип удовольствия» (The Pleasure Principle).

Фото: «1+1»

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