«Плюсы» готовят премьеру сериала от Star Media по сценарию Роздобудько

Автором идеи стала популярная украинская писательница Ирэн Роздобудько, известная своей работой над сериалами «Родственные связи», «Приговор идеальной пары», полнометражного фильма «Поводырь» и многими другими.

По сюжету ленты, молодой и перспективный этнограф-аспирант Максим приезжает в 1993 году в село Русалино собирать старинный фольклор для своих работ. Уговорила его приехать в село студентка Люба, ведь в Русалино живет ее тетя Варвара, а местность славится тем, что в ней сохранено много древних песен и обрядов. Девушка искренне верит, что их научное путешествие поможет им сблизиться, ведь она влюблена в Максима. Люба и не догадывается, что здесь Максим познакомится с цыганкой Радой, которая украдет его сердце.

Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Хозяйка» Екатерина Варченко, Виктория Полторак, Дмитрий Пчела, Андрей Ланд, популярная актриса Олеся Жураковская, Артур Логай, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, руководитель цыганского театра «Романс» Игорь Крикунов. Также в сериале снялись Андрей Исаенко, Лилия Нагорная, Маргарита Бахтина, Ирина Мельник, Тамара Антропова, Оксана Воронина, Екатерина Кистень, Юрий Яковлев-Суханов, Игорь Назаров, Людмила Крикунова, Юлия Шугар, Мирослав Павличенко, Сергей Новиченко.

Главный автор сценария – Наталья Никишина, режиссер-постановщик картины – Александр Тименко, оператор-постановщик – Александр Седов. Продюсерами сериала стали Владислав Ряшин, Галина Храпко и Дарина Жукова.

Напомним, осенью 2018-го Star Media снимала копродукционный проект с участием Чехии и Польши – детективный сериал «Принцип удовольствия» (The Pleasure Principle).

Фото: «1+1»