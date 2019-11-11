«ПлюсПлюс» и местные каналы: Нацсовет подвел итоги местного цифрового конкурса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 7 ноября подвел итоги цифрового конкурса для местного телевещание в 11 населенных пунктах пяти областей Украины. Главное соперничество шло за Днепр – на пять мест в местной цифровой сети претендовало сразу 10 телеканалов. Это был конкурс на альтернативное «Зеонбуду» местное эфирное цифровое вещание.

Победителями конкурса стали местные аналоговые телеканалы, которым не осталось места в цифровой сети «Зеонбуда». Среди областных центров, кроме Днепра, регулятор разрешил проблему с аналоговыми региональными каналами в Харькове, Запорожье и Черновцах. На фоне региональных телеканалов выделилась также победа телеканала «ПлюсПлюс» из группы 1+1 media – вещатель получил шесть частот в городах, где имел аналоговые лицензии: Днепре, Запорожье, Харькове, а также в Никополе Днепропетровской области, пгт Макарове и Переяславе Киевской области. Далее – детально о полном перечне победителей.

Победителем конкурса на пять мест в местной эфирной цифре Днепра (47 канал) стали: «Д1» (ЧП «ТРК “Регіон”») Ирины Гончар, которую связывают с местным бизнесменом Александром Петровским; телеканалы группы 1+1 media – анимационный «ПлюсПлюс. Дніпро» (ООО «ТРК “ТЕТ-Дніпро”») и местный «9 канал» (ООО «ТК “Приват ТБ Дніпро”»), у которого есть аналоговая лицензия; «41 канал» (ООО «ТК “Автор ТВ”») Петра Порошенко; NOBEL TV (ООО «ТРК «УПРТ «Співдружність») Бориса Холода, главы Нацсовета во времена Леонида Кучмы (2000–2004).

Представительница «9 канала» обещала транслировать меньше программ канала «2+2» (ретрансляция другого канала запрещена цифровым каналам); генпродюсер «ПлюсПлюс» Иванна Найда не скрывала, что каналу нужны цифровые лицензии, поскольку канал не вещает в общенациональной цифре (до сегодня у канала была только одна региональная цифровая лицензия в Одессе). Представитель «41-го канала», который сегодня в аналоге ретранслирует «Прямой», обещал членам регулятора помимо своих программ показывать «общие проекты» с «Прямым» (телеканал ведет полноценное вещание в общенациональной цифре). Приметно, что оператором мультиплекса выступит «Д1».

Нацсовет раздал цифровые лицензии всем аналоговым телеканалам. Всего на конкурс претендовало 10 вещателей. Нацсовет отказал кабельным каналам «Дніпро ТБ» (КП «Дніпропетровська міська студія»), ІРТ (ООО «ТРК “ІРТ”»), ОТВ (ООО «ТРК “Нова”»), «Відкритий» (ООО «А Бізнес»), а также созданному под конкурс телеканалу «Перший міський» (ООО «Перший міський телеканал. Дніпро»).

В Днепропетровской области победители распределились следующим образом: «9 канал» и «Д1» победили в Желтых Водах (44 канал, оператор – «Д1»); в Первомайске (47 канал, оператор — ВПТ) – «9 канал» и местный ВПТ (Частная региональная телерадиокомпания «ДЮФЮЛ»); в Никополе (21 канал, оператор – «Д1»): «9 канал», «ПлюсПлюс. Никополь» (ООО «ТРК «Кварц»», имело аналоговую лицензию) и «Д1»; в Покрове (21 канал, оператор – «Д1»): «Д1» и «9 канал». Таким образом, «9 канал» смог получить лицензии на вещание во всей области. Вещатель принимал участие в октябре прошлого года в цифровом конкурсе в шести городах области в сети «Зеонбуд», но тогдашний состав Нацсовета не захотел отдавать их компании (победителя не определили).

В Запорожье (44 канал, оператор – Запорожский филиал Концерна РРТ) было выставлено 4 места, заявки подали три телеканала, которые и получили места в мультиплексе: муниципальный канал Z (КП «Муниципальная телевизионная сеть»); «ПлюсПлюс. Запорожье» (ООО «ТРК «Алекс ТВ»); «НБМ-Запорожье» (ТРК «НБМ-Запорожье» ПсИИ в форме ООО «ТРК «НБМ»») Петра Порошенко. Последний в аналоге ретранслировал «Прямой», а в цифре, после получение лицензии, обещал работать в информационно-просветительском формате как отдельный от «Прямого» телеканал (мол есть местная редакция). Представитель канала жаловался на маленькую мощность передатчика – всего 10 кВт.

В Харькове (53 канал, оператор – телеканал Р1 (ООО «ТРК «Регион»)) на три места претендовало два вещателя, они и получили лицензии: «ПлюсПлюс. Харків» (ООО «ТРК «S-ТЕТ»») и АТН (ПрАТ «ТРК «Право А/ТВК»), связан с министром МВД Арсеном Аваковым (официально – Сергей Катрич, менеджер бизнесов семьи Аваковых). Приметно, что сам телеканал Р1, который имеет аналоговую лицензию в Харькове на 6 часов вещания, на конкурс не подался. Вещатель связывают с экс-главой Администрации президента (при Порошенко) и экс-главой Харьковской областной администрации Игорем Райниным. До 2018-го каналом владел Александр Кагановский, зять погибшего депутата-регионала, экс-главы харьковской ОГА Евгения Кушнарева.

В Черновцах (25 канал, оператор — ООО «ТРК «ЧТ2») победили многолетние местные аналоговые телеканалы – ТРК «Черновцы» местного предпринимателя Виктора Сидляра (владеет «Машзаводом» – крупнейшим предприятием области) и ТВА семьи экс-главы «Народного фронта» Максима Бурбака. Директор и совладелец ТРК «Черновцы» Геннадий Сергеев является главным лоббистом проведения цифрового конкурса (ТРК «Черновцы» пытался оспорить цифровой конкурс Нацсовета 2011-го, за 8 лет компания дошла до европейского суда). Сергеев является также главой правления Независимой ассоциации телерадиовещателей, объединяющей региональные телеканалы. Компания «ЧТ2» — это общее предприятие директоров ТВА и ТРК «Черновцы» Вадима Пелеха и Геннадия Сергеева (директор — Анатолий Евдощак). На конкурсе кроме этих телеканалов на победу претендовал «ПлюсПлюс», но емкость сети составляет 2 канала, поэтому последнему было отказано.

В пгт Макарове Киевской области на 44 канале будут вещать «ПлюсПлюс» (ООО «Гравис») и местный канал «Авис» (ЧП «Авис»); последний значится также оператором сети (емкость которой – 3 вещателя). В Переяславе Киевской области на 44 канале будет вести вещание только «ПлюсПлюс» (ООО «Гравис»). К участию в конкурсе на этом телеканале на была допущена некая местная Телерадиокомпания «Альта», но в представленных конкурсных документах не было указано сведений о конечном бенефициарном собственнике, что противоречит законодательным требованиям. Вещатель сможет принять участие в следующем конкурсе на место в сети в этом городе при условии предоставления корректных сведений. Приметно, что компания при этом является оператором сети (емкость которой – три вещателя).

Напомним, решение о конкурсе было принято регулятором 4 июля и опубликовано 10 июля. Конкурсными требованиями к программной концепции были размещения социально важных и информационных программ местной тематики.

Вопрос конкурса в регуляторе курировал член Нацсовета Александр Ильяшенко. Всего в Украине 94 местных аналоговых телеканала остались без цифровых лицензий. Нацсовет в конце 2018-го и в 2019 годах обратился в Госцентр радиочастот для просчета местных цифровых мультиплексов в 65 населенных пунктах и ​​получил заключения по первым 11 населенным пунктам, частоты в которых и были выставлены на конкурс в июле. «Сегодня мы рассматриваем 11 населенных пунктов, в которых ведут местное вещание в аналоговом стандарте 23 телерадиокомпании, 18 из них участвуют в конкурсе, 5 вещателей заявлений не подавали», — сообщил Александр Ильяшенко.

Также своим решением Нацсовет приостановил конкурс в населенных пунктах, в которых не поступало заявок, в таких городах Днепропетровской области: 2 и 3 программы на 44 канале в Вольногорске; 3 программа на 44 канале в Желтых Водах; 3 программа на 47 канале в Первомайске; 3 программа на 21 канале в Покрове. Также без конкурсантов остались: 4 программа на 44 канале в Запорожье; 3 программа на 53 канале в Харькове; 3 программа на 44 канале в Макарове Киевской области; 2 и 3 программы на 44 канале в Переяславе Киевской области.

Вместе с тем, на 4 программу на 44 канале в Запорожье и на 3 программу на 53 канале в Харькове уже объявлен новый конкурс, решение о котором принято 10 октября и опубликовано 17 октября. Конкурс на места в 44 канале в Переяславе Киевской области будет объявлен в ближайшее время. Недавно Нацсовет получил положительный вывод на просчет частоты в Кременчуге Полтавской области, места в ее сети вскоре тоже выставит на конкурс.

Фото: pixabay

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