Платформа Viasat указывает на заказную кампанию со стороны «Прямого»
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Платформа Viasat указывает на заказную кампанию со стороны «Прямого»

от Telekritika
От Telekritika 27
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Украинский провайдер спутникового телевидения Viasat заявляет, что стал жертвой заказной кампании по дискредитации бренда в соцсетях и на телеканале «Прямой». Об этом говорится в сообщении компании.

По мнению спутниковой платформы, ее использовали как инструмент предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты. «3 апреля в социальных сетях и на некоторых информационных ресурсах начала активно распространяться информация от 28 марта о том, что провайдер Viasat якобы транслирует запрещенные в Украине российские телеканалы. 28 марта компания Viasat публично предоставила все необходимые разъяснения и опровергла ложную информацию, что было опубликовано в тот же день в СМИ. Первоисточником для новой волны распространения в соцсетях и на некоторых новостных сайтах фейковой информации стал сайт пропрезидентского, по предположениям некоторых участников рынка, телеканала «Прямой», на котором еще недавно была размещена устаревшая новость с провокационным заголовком», – говорится в сообщении.

После того, как компания связалась с редакцией сайта и предоставила необходимые данные, текст новости обновлен: «Впрочем провокационный заголовок остался, и новость продолжает распространяться среди невнимательных читателей Facebook, которые обращают внимание на громкие фразы», – сообщает провайдер.

«Несмотря на недавние подробные разъяснения Viasat о невозможности трансляции им российских телеканалов, телеканал «Прямой» успешно выполнил функцию первоисточника для отдельных групп в социальных сетях, которые манипулируют общественным мнением потенциального электората накануне второго тура, связывая компанию Viasat с одним из кандидатов в президенты. Эту новость о якобы измене подхватила и начала стремительно распространять в социальной сети Facebook армия пользователей-ботов и ряд пропрезидентских активистов», – акцентирует платформа.

Компания Viasat возмущена тем, что стала инструментом черного пиара и заказной массированной кампании в соцсетях с использованием пропрезидентских ресурсов и манипуляций на чувствах патриотизма. «Еще раз подчеркиваем, что спутниковая платформа Viasat является аполитичной и независимой компанией, которая прозрачно работает в рамках действующего законодательства и обеспечивает украинскому зрителю доступ к качественному украинскому и зарубежному контенту», – сказано в сообщении.

Компания напоминает, что сет-топ-боксы , которые используют потребители для просмотра телеканалов, могут принимать контент в двух диапазонах, один из которых позволяет вручную настраивать открытые каналы. Поскольку пока сигнал российских телеканалов не закодирован и достигает территории Украины, потребительские тюнеры старого образца могут принимать его. Таким образом, несмотря на то что провайдер не предоставляет такую ​​услугу, зрители могут самостоятельно и независимо от провайдера настроить доступ к российским каналам.

Фото: pixabay

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