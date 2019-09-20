Megogo запустил интерактивный канал с трейлерами

На этой неделе на платформе Megogo начал круглосуточное вещание интерактивный канал [М] Трейлеры HD. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Программная сетка наполнена трейлерами кино и мультфильмов 2018–2019 годов. Функционал телеканала дает возможность выбрать к просмотру любой трейлер из перечня, представленного в программе.

По сообщению пресс-службы, зрители канала на Smart TV получат дополнительную функцию «Смотреть», что позволит сразу перейти на страницу фильма или мультика для быстрой возможности посмотреть контент.

«Канал [М] Трейлеры HD будет экономить время зрителей, которое они тратят на поиск контента. Достаточно просто открыть канал, посмотреть трейлер или выбрать из перечня предложенных. А дальше – только лучшее кино высокого качества», – рассказывают в Megogo.

Напомним, интерактивные каналы MEGOGO – это более 40 отдельных телеканалов с рекомендованными плейлистами-подборками, которые доступны на платформе Megogo. Среди самых популярных: [М] Кинохит HD, [М] Мегахит HD, [М] Триллеры HD и многие другие.

Напомним, в октябре 2018 года OTT-видеосервис Megogo сообщал о запуске музыкального канала. Продюсером канала стал фронтмен группы О.Torvald Женя Галич.

Фото: Getty Images