Письмо СБУ к Нацсовету по вопросу собственности «112 Украина» могло быть фейком

Такое мнение в комментарии «Телекритике» высказал член Нацсовет Олег Черныш. Данный вопрос чиновник хотел поднять на заседании регулятора 29 ноября, но глава ведомства Юрий Артеменко указал на отсутствие вопроса канала «112» в повестке заседания, а потому не дал развить тему. Олега Черныша поддерживает первый заместитель главы Ольга Герасимьюк, она также сомневается в подлинности письма. Тогда как заместитель главы Ульяна Фещук другого мнения – она заверила «Телекритику» в его существовании.

Письмо СБУ – фейк?

«В сентябре глава Нацсовета вызвал меня к себе с просьбой ознакомиться с документом для служебного пользования от одной из силовых структур. В нем было рекомендовано не рассматривать вопрос о продлении срока действия цифровых лицензий “112-го”. Аргументировано это было тем, что они исследуют смену собственности телеканала. Я поставил подпись. Это также сделали все другие члены Нацсовета. Позже оказалось, что письмо от ведомства у нас не было зарегистрировано, оно пропало. Я спрашивал у коллег, у Юрия Анатольевича (Артеменко. – Ред.), что с письмом, куда оно подевалось, хочу его увидеть. Юрий Анатольевич отметил, что в данном случае СБУ напишет новое письмо. Я лично сомневаюсь, что СБУ напишет такое письмо. Теперь, когда у нас нет письма СБУ, я не верю, что оно могло быть в природе. Да, я его подписывал, видел шапку этого письма, оно выглядело, как официальное. Но я не думал, что станет большой проблемой вновь его посмотреть. Поэтому у меня закрались сомнения, было ли письмо, не было ли оно сфальсифицировано. Письма ДСП (для служебного пользования. – Ред.) сперва регистрируются в орготделе, где они и хранятся, но изначально они могут идти сразу к главе, после чего все равно регистрируются. Это не было сделано», – отметил Олег Черныш.

Семилетний срок действия пяти цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября. Лицензии вещателя по закону остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Регулятор может не продлить лицензии из-за непрозрачной собственности. По цифровым лицензиям у канала «112 Украина» есть пять непогашенных предупреждений и штраф за самовольную смену концепции – из-за этого закон позволяет регулятору отказать в продлении лицензий. В таком случае у «112-го» останется лицензия на спутниковое вещание, к которой у регулятора нет претензий.

Затягивание вынесения вопроса продления пяти региональных цифровых лицензий телеканала «112 Украина» Юрий Артеменко объяснял на заседании 13 сентября просьбой СБУ не принимать решение до окончания расследования смены собственности вещателя.

Олег Черныш: «Теперь, когда у нас нет письма СБУ, я не верю, что оно могло быть в природе.»

Ульяна Фещук, назначенная в Нацсовет по президентской квоте, заверила «Телекритику», что письмо СБУ по «112 Украина» существует. «При чем тут вопрос, было письмо или не было, если он (Олег Черныш. – Ред.) его читал и на основании его содержания принимал решение?! Если кажется, креститься надо», – отрезала чиновница, курирующая юридические вопросы в регуляторе. Вместе с тем Ульяна Фещук уклонилась от ответа на уточняющий вопрос ТК – зарегистрировано ли данное письмо СБУ в Нацсовете.

Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк подтвердила «Телекритике», что, как и Олег Черныш, она подписала «письмо СБУ». Но сегодня чиновница не уверена, было ли подписанное письмо подлинным. «Важно установить истину. Ведь факт “просьбы” СБУ повлиял на принятие решения об отсрочке рассмотрения вопроса продолжения цифровых лицензий “112-го” – и даже на нарушение сроков. Я при этом не считаю, что независимому органу, такому, как Нацсовет, такое письмо направлялось как приказ – мы должны рассматривать вопросы и принимать свои собственные решения, какими бы они ни были. В этом вопросе у Нацсовета достаточно компетенции. Теперь Нацсовет должен объяснить, очевидно, почему нарушил сроки рассмотрения вопроса продления лицензий “112-го”. Поскольку письма с грифом ДСП не существует, то об этом вполне можно говорить публично. И выяснить ситуацию важно, поскольку речь идет о прозрачности принятия решений и недопустимости любых подозрений в служебных подменах и манипуляциях. Это важно для того, чтобы регулятор постепенно совершенствовался, поскольку в условиях информационных угроз его роль очень важна», – сообщила Герасимьюк.

История вопроса

Как писала «Телекритика», Нацсовет 18 октября принял решение перенести на неограниченный срок вопрос продления телеканалу «112 Украина» его пяти региональных цифровых лицензий, записанных на компании «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Регулятор сослался на полученное судебное постановление по иску телеканала к регулятору – Окружной административный суд Киева 17 октября запретил регулятору выносить решение о непродлении лицензий канала. Суд принял во внимание аргументы телеканала о том, что, оттягивая принятие решения, Нацсовет бездействовал. По закону регулятор обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия. Ранее регулятор трактовал подобные решения судов как вмешательство в деятельность регулятора – суды могут рекомендовать регулятору только рассмотреть вопрос, а не принимать то или иное решение.

По подсчетам «Телекритики», Нацсовет собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112-го» за последние пять месяцев шесть раз.

По подсчетам «Телекритики», Нацсовет собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112-го» за последние пять месяцев шесть раз. Впервые вопрос возник в повестке заседания 14 июня, но тогда заседание не состоялось из-за неявки Юрия Артеменко и Валентина Коваля. Позже вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» был вынесен на заседания 21 июня и 27 июня, но они не состоялись из-за неявки Олег Черныша и Ольги Герасимьюк. На заседании 5 июля вопросы продления лицензий «112-го» были сняты с повестки. На заседании 13 сентября Юрий Артеменко сообщил, что вопрос продления лицензий канала не выносится на заседания из-за письма СБУ о смене собственности телеканала. 27 сентября вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» появился в повестке заседания, но был перенесен регулятором из-за письма телеканала о невозможности явиться на заседания его юриста Василия Сметаны, находящегося в отпуске. 18 октября вопрос переносился из-за суда.

Ранее в СМИ была информация о возможных договоренностях представителей телеканала с властью по вопросу продления цифровых лицензий, которые должна имплементировать президентская часть Нацсовета. Юрий Артеменко называл эту информацию слухами.

Конфликт телеканала «112 Украина» с Нацсоветом начался летом 2014 года, с началом работы нового состава регулятора. Телеканал самовольно сменил (осенью 2013-го) прописанную в лицензии развлекательную концепцию на информационную. Вместо 11 часов 52 минут фильмов и столько же программ развлекательного жанра телеканал просил прописать 18 часов информационных программ. За 4 года «112 Украина» получил от регулятора пять предупреждений (остались непогашенными), штраф (до сих пор не оплачен) и 34 отказа в переоформлении концепции – канал просил узаконить информационное вещание вместо прописанного развлекательного. Регулятор, отказывая телеканалу, ссылался на то, что вещатель выиграл конкурс на региональное цифровое вещание именно с развлекательным форматом вещания.

В апреле этого года у «112 Украина» появился бенефициар (до этого структура собственности вещателя была «закольцованной», каналом попарно владели компании группы) – им стал гражданин Германии Эдуард Катц. Он владеет группой компаний «112» через швейцарское АО «Плирофориэс АГ», зарегистрированное в городе Херизау. Примерно тогда же в СМИ появилась информация о том, что собственником телеканала стал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, после чего в эфире вещателя увеличилось количество упоминаний последнего. По данным «Радио Свобода», Катц занимается продажей подержанных автомобилей. Новый генпродюсер вещателя Артем Марчевский в 2015 году участвовал в выборах депутатов в Киевский горсовет от партии «Право народа», тесно связанной с «Украинским выбором». Параллельно с выходом материала «Радио Свобода» о Катце телеканал отказался от программ производства «Радио Свобода», указав формальную причину – окончание срока действия договора.

В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В тексте указана, в частности, невозможность использования этими телеканалами радиочастотного ресурса. «112 Украина», вещая в сети «Зеонбуда», использует РЧР. 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит СНБО применить санкции к телеканалам «112 Украина» и NewsOne. Заседание СНБО по данном вопросу за два месяца так и не было проведено.

Фото: пресс-служба «112 Украина»