⚡ Письма обвинительницы Вайнштейна говорят не в ее пользу

Об этом сообщает Daily Mail. Всего среди доказательств предполагаемой невиновности Харви Вайнштейна фигурируют четыре письма, в одном из которых обвинительница продюсера принимает от него приглашение на кинопоказ. Загвоздка в том, что письмо было отправлено через несколько часов после того, как она якобы подверглась насилию со стороны Вайнштейна. Из другого письма следует, что предполагаемая жертва «обожала» продюсера – правда, об этом свидетельствует третье лицо, общая знакомая Вайнштейна, и девушки, чья личность не разглашается. Письмо от июля 2014 года (к этому моменту со времени инцидента должен был пройти год) гласит: «Из всех, с кем мне хотелось бы повидаться, никто другой не понимает меня так, как ты».

«Телекритика» больше года следила за обвинениями в адрес одного из влиятельнейших продюсеров Голливуда: мы опубликовали выжимку из мемуаров одной из его обвинительниц, актрисы Роуз Макгоуэн, и проанализировали, как скандал повлиял на топовые кинофестивали. Пока трудно судить, дрогнет ли чаша весов правосудия от новых доказательств, но само движение #MeToo, порожденное в том числе и обвинениями в адрес Вайнштейна, уже не повернуть вспять.

Напомним, что недавно прокуратура Нью-Йорка сняла с голливудского продюсера одно из трех обвинений в насилии.

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