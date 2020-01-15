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Pinterest стал третьей по полулярности соцсетью в США — исследование

от Telekritika
От Telekritika 411
Главная ДиджиталАналитика Pinterest стал третьей по полулярности соцсетью в США — исследование

Данные компании eMarketer.

Согласно исследованию, проведенному eMarketer, в 2019 году соцсеть Pinterest обошла по популярности среди американских пользователей такого сильного конкурента, как Snapchat.

В 2019 году рост Pinterest составил 9,1%, а количество зарегистрированных пользователей достигло 82,4 млн. Snapchat немного, но все же отстает: количество его пользователей насчитывает 80,2 млн человек. Аналитики прогнозируют, что разрыв будет и дальше расти, так что у Pinterest есть все шансы попасть на второе место топа до конца прогнозируемого периода, то есть до конца 2023 года.

Pinterest стал третьей по полулярности соцсетью в США — исследование

«Несмотря на то, что Snapchat имеет молодую и активную аудиторию, платформа Pinterest интересна представителям разных возрастных групп, поэтому она и добилась значительных успехов», — прокомментировал младший аналитик eMarketer Назмул Ислам.

Pinterest стал третьей по полулярности соцсетью в США — исследование

Аналитики также уверены, что к концу 2020 года пользователи Pinterest будут составлять 41,1% от количества всех пользователей социальных сетей США, а пользователи Snapchat составят 39,7%. Эксперты уверены, что к 2022 году Pinterest вырастет до 90,1 млн против 86,1 млн Snapchat.

Напомним, ранее стало известно, что Google хочет повысить уровень конфиденциальности в интернете.

Фото: unsplash.com

Инфографика: eMarketer

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