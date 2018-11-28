«Перший», «1+1» и «112 Украина» похвалились высокими рейтингами новостей об Азовском кризисе
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«Перший», «1+1» и «112 Украина» похвалились высокими рейтингами новостей об Азовском кризисе

от Telekritika
От Telekritika 1427
Главная Новости «Перший», «1+1» и «112 Украина» похвалились высокими рейтингами новостей об Азовском кризисе

Освещение событий вокруг нападения России на украинские суда в Керченском проливе принесли телеканалам «112 Украина», «1+1» и «Перший» высокие рейтинги телесмотрения 26 ноября.

Телеканал «112 Украина» вошел в топ-5 телеканалов по общей аудитории, новости ТСН на «1+1» поставили рекорд в осеннем сезоне, а доля «Першого» во время марафона выросла в 11 раз. Высокие показатели просмотра телеканалов были также в интернете.

Соответствующую информацию распространили пресс-службы телеканалов.

Так, 26 ноября, информационный телеканал «112 Украина» вошел в топ-5 общенациональных телеканалов Украины по аудитории «18+ (50+)». Телеканал также занял четвертое место в топ-5 общенациональных каналов страны по аудитории «Киев, 18+», опередив «Интер» и СТБ. В этот день был достигнут пик просмотров канала «112 Украина» в YouTube – более 1 564 000 одновременных подключений, а также 1 353 416 посетителей на сайте 112.ua. Кроме того, было зафиксировано пиковое количество зрителей онлайн – 111 810. За последние сутки с каналом контактировало максимальное количество зрителей за 2018 год: 5 309 900 по всей Украине, из них 2 518 600 – по аудитории «18+ (50+)».

«Перший», «1+1» и «112 Украина» похвалились высокими рейтингами новостей об Азовском кризисе

Выпуск ТСН на «1+1» 26 ноября в 19:30 по аудитории «18-54, Украина» собрал рейтинг 7,4% и стал самой рейтинговой программой на украинском телевидении в осеннем сезоне-2018. Доля выпуска составила 19,6%, продукт со значительным отрывом лидировал в слоте показа. Охват программы составил около 5 млн телезрителей, а общая аудитория всех выпусков ТСН в понедельник – более 8,6 млн (4+, Украина).
«Перший», «1+1» и «112 Украина» похвалились высокими рейтингами новостей об Азовском кризисе

Спецвыпуск ТСН, который вышел в ночь на 26 ноября в 00:25, также прошел с высокими показателями телесмотрения. Доля по аудитории «18-54, Украина» составила 21,4%, 18-54 (50К+) – 26,5%. Спецвыпуск с существенным отрывом лидировал в слоте показа.

26 ноября специальное программирование на канале «UA:Перший» повысило долю аудитории слота 9:25–22:33 в восемь раз. За время этой трансляции канал получил рейтинг 1,12%, долю 3,81% по аудитории «18+, вся Украина». По аудитории «18+, 50 тыс.+» (совершеннолетняя аудитория в городах с населением свыше 50 тыс. человек) доля слота – 3,48%. По коммерческой аудитории «18-54, 50 тыс.+», по которой показатели канала обычно ниже, спецэфир «UA:Першого» получил долю 3,63%. Это в одиннадцать раз выше средних показателей слота 9:25–22:33.

В течение эфира были отменены все выпуски рекламы. Канал транслировал заседание парламента, спецвыпуски «Темы дня», прямые включения и тому подобное. В этот день «UA:Перший» по аудитории «18+» опередил информационные каналы «112 Украина», «Прямой», NewsOne, «Эспрессо», «24», «5 канал», а по аудитории «18-54» уступил только «112 Украина».

Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=HYhRVQAGj9Q © ООО «ТРК „Студія 1+1“»

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