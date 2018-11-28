«Перший», «1+1» и «112 Украина» похвалились высокими рейтингами новостей об Азовском кризисе

Телеканал «112 Украина» вошел в топ-5 телеканалов по общей аудитории, новости ТСН на «1+1» поставили рекорд в осеннем сезоне, а доля «Першого» во время марафона выросла в 11 раз. Высокие показатели просмотра телеканалов были также в интернете.

Соответствующую информацию распространили пресс-службы телеканалов.

Так, 26 ноября, информационный телеканал «112 Украина» вошел в топ-5 общенациональных телеканалов Украины по аудитории «18+ (50+)». Телеканал также занял четвертое место в топ-5 общенациональных каналов страны по аудитории «Киев, 18+», опередив «Интер» и СТБ. В этот день был достигнут пик просмотров канала «112 Украина» в YouTube – более 1 564 000 одновременных подключений, а также 1 353 416 посетителей на сайте 112.ua. Кроме того, было зафиксировано пиковое количество зрителей онлайн – 111 810. За последние сутки с каналом контактировало максимальное количество зрителей за 2018 год: 5 309 900 по всей Украине, из них 2 518 600 – по аудитории «18+ (50+)».