💰 Переезд британского Channel 4 влетит вещателю в копеечку

Также планируется создание двух «креативных хабов» в Бристоле и Глазго. Переезд обойдется телекомпании в £50 млн, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что 80% сотрудников, которые сейчас работают в лондонском офисе телекомпании (а это почти 300 человек), потребуют увольнения и выплаты компенсаций вместо переезда. Компания сейчас ведет переговоры с теми, кто не хочет переезжать, предлагая им щедрые отступные.

В итоге, как планируют в Channel 4, около 40% сотрудников в новых офисах будут бывшие региональные работники телекомпании.

Напомним, о глобальном переезде Channel 4 заявила в апреле 2018-го, объявив «конкурс городов». Для национального офиса одним из главных требований было месторасположение в трех часах пути от Лондона, также чтобы в городе проживало не менее 200 тыс. человек рабочего населения.

Отметим, в 2012-м по схожему требованию BBC перевозила часть своих офисов в Салфорд.

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