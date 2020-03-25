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Подписчики продолжают получать газеты через «Укрпочту» – НСЖУ

от Telekritika
От Telekritika 325
Главная Новости Подписчики продолжают получать газеты через «Укрпочту» – НСЖУ

В связи с карантином некоторые издания прекратили выход своей печатной продукции.

Издания, совокупный тираж которых составляет до 10% подписного объема в стране, предупредили почтового оператора «Укрпочту» о прекращении выхода из-за карантина. Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

Таким образом, отмечает НСЖУ, редакции пытаются уберечь от заболевания свои коллективы и читателей пенсионного возраста, которые особенно уязвимы к коронавирусу. Также на прекращение регулярного выхода печатной прессы повлияли ограничения по движению транспорта, а также то, что точки розничной торговли в настоящее время не работают.

В изданиях, на период карантина отказались от печатной продукции, после возобновления работы читателям обещают спецвыпуски или увеличенный объем номеров. Пока свои новости газетчики публикуют в онлайн-версиях.

Главный редактор «України Молодої» (тоже временно прекратила печать) Михаил Дорошенко так комментирует ситуацию онлайн-работы издания: «Имеем за этот период очень хорошие показатели по посещаемости, которые выросли до рекордных для нас 54 тысяч за прошлые сутки. Такие результаты радуют. Решение приостановить работу приняли после закрытия киевского метро, ​​ведь для большинства работников добраться на работу стало просто невозможно. А после закрытия сети киосков «Союзпечать» – только убедились, что все делаем правильно, поскольку имеем хороший сбыт тиража в розницу. Поэтому работали бы на склад».

Напомним, ранее «Телекритика» публиковала обзор о работе печатной прессы в Украине в период карантина.

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