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Paramount Comedy устраивает марафон популярных телесериалов на новогодние праздники

от Telekritika
От Telekritika 3138
Главная Новости Paramount Comedy устраивает марафон популярных телесериалов на новогодние праздники

С 31 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.

Молодежный развлекательно-юмористический телеканал Paramount Comedy, который является украинской адаптацией международного Comedy Central, проведет марафон марафонов популярных телесериалов во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба канала.

Телеканал сформировал подборки эпизодов лучших сериалов, объединив их в отдельные марафоны. Канал покажет следующие сериалы без перерывов и рекламы.

«Корпорація» − марафон всех эпизодов сериала стартует с самого утра 31 декабря.

«Святкуй хітово» − новогодний марафон эпизодов любимых сериалов, который продлится все новогодние праздники, начиная с 31 декабря.

«21 краща серія року» − марафон стартует 31 декабря в 15:35. В него войдут лучшие эпизоды сериалов «Юный Шелдон», «Мамаша», «Бруклин», «Олд Скул» и «Хуже не бывает».

«Щурячі серії» − марафон смешных эпизодов, «в которых герои перегрызут друг другу все, что только можно перегрызть». Среди них − «Друзья», «Трудности ассимиляции», «Сообщество», «Теория большого взрыва», «Бывает и хуже». Начало 1 января в 11:00.

«Веселі січневі» − марафон будет проходить в эфире ежедневно с 2 по 11 января, начиная с 11:00, и состоять из эпизодов сериалов «Бывает и хуже», «Последний настоящий мужчина», «Американская семейка», «Мамаша» и «Новенькая».

«Різдвяний марафон» − чтобы организационные хлопоты из-за предпраздничной и праздничной суеты не вызывали стресс, каждую субботу в 16:00 на канале будет идти показ лучших рождественских серий любимых сериалов.

Напомним также, что 31 декабря 2019 года «UA: Перший» покажет свой фильм «Как говорил Дед Панас».

Фото: кадр из сериала «Юный Шелдон»

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