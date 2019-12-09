Основатель ОТТ-сервиса Divan.TV заявляет о рейдерском захвате бизнеса

По его словам, против него ведется «грязная информационная атака», которая длится последние 2 месяца. «Позавчера эта кампания перешла в новую плоскость — некто Иван, представившийся юристом банка-банкрота «Финансы и Кредит», разослал личные сообщения в Linkedin всем моим партнерам», — уточнил Колодюк.

В этом сообщении Иван, по словам бизнесмена, пишет, что на Колодюка готовят коллективный судебный иск, якобы потому что он должен кому-то 25 миллионов долларов и просит поделиться каким-либо компроматом на Колодюка.

«Основная цель этой кампании — подготовить почву общественности для того, чтобы рейдерским способом отобрать активы и проекты, в которых я задействован. К этой кампании присоединились некоторые из моих многочисленных должников. Общая сумма долга и невыполненных обязательств у них передо мной на десятки миллионов долларов», — сообщил Андрей Колодюк.

Он добавил, что на сегодня на нем и его компании нет никаких судебных тяжб «по вымышленному долгу в $25 миллионов», но он подозревает, что в ближайшее время появятся сфальсифицированные документы с его подписью о передаче его активов в счет уплаты несуществующего долга.

Фото: Facebook-страница Андрея Колодюка

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