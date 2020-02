«Оскар-2020»: кого выбрали украинские зрители

Накануне церемонии премии «Оскар» компания Google Ukraine проанализировала запросы украинских пользователей Google за последние три месяца чтобы узнать, кто из номинантов этого года пользовался наибольшей популярностью среди украинцев, сообщается в релизе компании.

Согласно данным аналитиков, лучшим украинцы признали фильм «Джокер», у которого в этом году наибольшее количество номинаций — одиннадцать. Полностью рейтинг фильмов-номинантов этого года от пользователей Google Украина выглядит так:

1. Джокер / Joker

2. Однажды…в Голливуде / Once Upon a Time… in Hollywood

3. Ирландец / The Irishman

4. Ford против Ferrari / Ford v Ferrari

5. 1917

6. Паразиты / Parasite

7. Маленькие женщины / Little Women

8. Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

9. Брачная история / Marriage Story

Среди номинанток украинцы чаще всего искали Скарлетт Йоханссон, получившую номинацию за фильм «Брачная история». Полный список:

1. Скарлетт Йоханссон (Брачная история)

2. Шарлиз Терон (Скандал)

3. Рене Зеллвегер (Джуди)

4. Сирша Ронан (Маленькие женщины)

5. Синтия Эриво (Гарриет)

Из претендентов на премию Киноакадемии за главную мужскую роль украинцев больше всего интересовал Леонардо Ди Каприо, получивший очередную номинацию за роль в комедийной драме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». А полный топ-5 выглядит так:

1. Леонардо Ди Каприо (Однажды…в Голливуде)

2. Хоакин Феникс (Джокер)

3. Антонио Бандерас (Боль и слава)

4. Адам Драйвер (Брачная история)

5. Джонатан Прайс (Два Папы)

Также были проанализированы лучшие мультики, достойные статуэтки:

1. Как приручить дракона 3. Скрытый мир / How to Train Your Dragon: The Hidden World

2. История игрушек 4 / Toy Story 4

3. Потерянное звено / Missing Link

4. Клаус / Klaus

5. Я потерял свое тело / I Lost My Body

Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем в воскресенье 9 февраля 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что были объявлены номинанты на премию «Оскар».

Фото: Unsplash

