Опра Уинфри отказалась от документалки для Apple TV+ о домогательствах хип-хоп продюсера

Опра Уинфри отказалась продолжать работу над документальным фильмом для Apple TV Plus о сексуальных преступлениях хип-хоп продюсера Рассела Симмонса. О выходе Опры с проекта стало известно в начале января, на днях The New York Times посвятил данной истории отдельную публикацию.

Отказ был продиктован как несогласием с авторами о времени премьеры, так и тем, что Рассел Симмонс активно пытается помешать выходу проекта, давя на главную героиню Дрю Диксон и на саму Опру. Дрю Диксон, обвиняющая Симмонса в изнасиловании в 1995 году, заявила, что после ухода Опры из проекта чувствует себя «повторно изнасилованной».

65-летняя медиамагнатка Опра Уинфри была назначена исполнительным продюсером фильма без названия, премьера которого состоится в этом месяце на кинофестивале Sundance. В понимании телеведущей фильм еще не готов. Вместе с тем Опра пообещала всячески поддерживать движение #MeToo.

Отмечается, что документальный фильм посвящен бывшему музыкальному руководителю Расселу Симмонсу, которого в результате громкого скандала обвинили в сексуальных домогательствах. Продюсер категорически опровергает все обвинения, выдвинутые против него. Хештег #MeToo был распространен в социальных сетях в конце 2017 года.

Фото: скриншот шоу Опры

