▶Оля Полякова создаст свою политическую партию

Полякова рассказала, что ей надоело голосовать за «какого-то непонятного дядьку с плакатом, про которого она ничего не знает». Также она отметила, что Украине для решения проблем нужны женский взгляд, женский ум и женский подход. Об этом Полякова заявила на Форуме женского партнерства.

На своей странице в Instagram певица просит предложить название для новообразованной партии. Среди озвученных ею вариантов «Женский сектор», ПОП («Партия Оли Поляковой»), «Рух жінок України», «Первая женская партия Украины» и «Партия женщин Украины».

Ранее мы писали, кто из медиаменеджеров получил госдолжности от Владимира Зеленского.

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