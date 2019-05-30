▶Оля Полякова создаст свою политическую партию
МедиатусовкаНовости

▶Оля Полякова создаст свою политическую партию

от Telekritika
От Telekritika 100
Главная Медиатусовка ▶Оля Полякова создаст свою политическую партию

Поп-певица Оля Полякова решила идти в большую политику со своей политической силой, которой станет первая женская партия Украины.

Полякова рассказала, что ей надоело голосовать за «какого-то непонятного дядьку с плакатом, про которого она ничего не знает». Также она отметила, что Украине для решения проблем нужны женский взгляд, женский ум и женский подход. Об этом Полякова заявила на Форуме женского партнерства.

На своей странице в Instagram певица просит предложить название для новообразованной партии. Среди озвученных ею вариантов «Женский сектор», ПОП («Партия Оли Поляковой»), «Рух жінок України», «Первая женская партия Украины» и «Партия женщин Украины».

Ранее мы писали, кто из медиаменеджеров получил госдолжности от Владимира Зеленского.

Обложка: «1+1»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Очередное late-night show? ТРК «Украина» работает над новым...

02.11.2018

🔥 Шутки в сторону. 1 апреля oll.tv поднял...

03.04.2019

Надя Дорофеева: «Последние два с половиной года свободного...

12.04.2017

Французский бренд выпустил мерч с The New York...

22.10.2018

Суперкубок: Netflix, отдохни

05.02.2019

Авиационный ретро-детектив: на Одесской киностудии снимают новый сериал...

24.09.2018

Земля после дождя: Netflix выпустил новый трейлер сериала...

24.04.2018

Маленькие театры большого города: худрук театра «Золотые ворота»...

08.02.2017

Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах

25.01.2018

Телегруппы и провайдеры борются с иностранными пиратскими сервисами...

15.02.2019